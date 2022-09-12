Про це інформує Служба безпеки України.

У перехопленій розмові російський окупант жаліється дружині, що у них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. Страшно пизд*ц", – розповідає рашист.

Окупант почав плакати від безсилля: "У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину. Я за*бался уже пацанов грузить".

Рашист розповів про отримані осколкові поранення: "В кровищи весь бл*ть. Подкололи немного, чтоб терпеть боль, и поедем сейчас снова на задачу".

Дружина переконує, що невдовзі буде підмогап, проте загарбник відповідає: "Да х*й знает, когда эти самолёты, долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й".

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.

Рашисти відступаючи, з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.

У Росії на ротацію в Україну чекають жителів Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.

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