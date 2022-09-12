"Держите оборону сами как хотите": окупант розповів, як вантажить 200-х та попрощався з рідними, - перехоплення
Російські загарбники на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними. СБУ перехопила нову розмову рашиста з дружиною
Про це інформує Служба безпеки України.
У перехопленій розмові російський окупант жаліється дружині, що у них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.
"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. Страшно пизд*ц", – розповідає рашист.
Окупант почав плакати від безсилля: "У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину. Я за*бался уже пацанов грузить".
Рашист розповів про отримані осколкові поранення: "В кровищи весь бл*ть. Подкололи немного, чтоб терпеть боль, и поедем сейчас снова на задачу".
Дружина переконує, що невдовзі буде підмогап, проте загарбник відповідає: "Да х*й знает, когда эти самолёты, долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й".
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
- ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.
- Рашисти відступаючи, з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.
- У Росії на ротацію в Україну чекають жителів Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.
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