Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський окупант з "ДНР" розповів під час розмови з родиною про небажання воювати за Росію.

"Мы ж сегодня так ему и сказали: Нах*р мне твои срались бабки, бл*ть - вези домой. А он типа намекает о том, что, если вы слаживаете оружие, говорю: Мы слаживаем оружие не будем. Потому что это дезертирство, понимаешь, это тюрьма. И уже пол года прошло, уже все на пределе", - розповів окупант.

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

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