"Нах*р мне твои бабки - вези домой": окупант із "ДНР" не бажає воювати за Росію, - перехоплення
ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Російський окупант з "ДНР" розповів під час розмови з родиною про небажання воювати за Росію.
"Мы ж сегодня так ему и сказали: Нах*р мне твои срались бабки, бл*ть - вези домой. А он типа намекает о том, что, если вы слаживаете оружие, говорю: Мы слаживаем оружие не будем. Потому что это дезертирство, понимаешь, это тюрьма. И уже пол года прошло, уже все на пределе", - розповів окупант.
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
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