English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": окупант про наміри росіян відмовитися воювати в Україні, - перехоплення

"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": окупант про наміри росіян відмовитися воювати в Україні, - перехоплення

2 вересня, 2022 п'ятниця
11:01
війна з Росією перехоплення розмов окупантів

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", - сказав окупант.

На питання, що буде далі з російськими військовими після відмови, рашист відповів, що нічого: "Да ничего не будет, если вся пехота так-то мне кажеться, забьют хер все на это".

Також мати окупанта розповіла, що військових РФ з Балтійська відправляють на фронт.

"У мамы на работе, там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот сказали, что в Балтийске набрали людей и скоро отправляют", - каже мати окупанта.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

РНБО
російська армія
окупанти
ГУР
Читайте також:
ПЗРК Starstreak
Автор Олексій Левков
31 серпня, 2022 середа
Смертельні "дротики" для ворожої авіації: чим особливий ПЗРК StarStreak від Великої Британії
1 вересня, 2022 четвер
Градус протистояння підвищився у Запорізькій області, ворог дуже сильно окопався подвійним кільцем оборони, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Джо Байден
31 серпня, 2022 середа
Байден відреагував на смерть Горбачова
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 39.25
    Продаж 40.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
2 вересня
12:14
Судно з українським зерном, що сіло на мілину в Босфорі, відбуксували до берегів Стамбула, рух протокою відновлено
12:12
безпілотник "Картограф"
Над Миколаївщиною українські захисники збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф"
11:54
Німеччина уряд
Одна з керівних партій Німеччини закликала розібрати "Північний потік-2
11:33
Денис Шмигаль
"Нам потрібна зміна філософії постачань озброєнь": Шмигаль закликав Німеччину та США надати Україні бойові танки
11:30
Крістіна Кіршнер
В Аргентині скоїли замах на віцепрезидентку Крістіну Кіршнер: пістолет нападника заклинило
11:25
Ексклюзив
Сергій Згурець
Військові з обох сторін докладатимуть найбільші зусилля на двох ділянках - Донеччина та Херсонщина, - Згурець
11:12
на фото: затримання
У час воєнного стану діяло в інтересах російських власників: понад 2 млрд грн активів підприємства з Вінниччини передали в АРМА
11:00
PR
Календар осінніх розпродажів в Китаї. Поради Meest China
10:43
Росія продовжує продукувати фейки
Антиросійські санкції дестабілізують світові енергоринки, а країни, які їх підтримали, потерпають від кризи. РФ поширює нові фейки
10:21
російські війська окупанти
Військово-стратегічні навчання не змогли підтримати здатність росіян проводити широкомасштабні наступальні операції, - британська розвідка
10:11
долар євро валюта обмін
Курс валют: ціни на долар та євро 2 вересня
10:00
Огляд
на фото: кінопоказ фільму "Запрошення" в США
Казковий світ, інопланетяни, вампіри, сварливі дорослі й Друга світова: що подивитися у вихідні
09:47
Оновлено
Приліт у Харків
Уночі окупанти ракетами обстріляли Харків: пошкоджено два об'єкти інфраструктури
09:42
Київ
Київ знову накрив смог: рятувальники гасять осередок займання торфовищ
09:41
Шевченкове, Миколаївщина
РФ обстрілювала фугасними бомбами та артилерією Миколаївщину впродовж доби: пошкоджено будинки й господарські будівлі
09:30
Микола Княжицький
Якою має бути політика гуманітарної деколонізації в Україні
09:20
Костянтин Жеваго
Пресслужба Костянтина Жеваго закликає ЗМІ не тиражувати інформацію, що не відповідає дійсності та завдає репутаційної шкоди
09:14
знищена ворожа техніка
Генштаб назвав втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни: близько 48,7 окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники
09:02
діти війна жертви
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 380 дітей та ще 737 зазнали поранень
09:00
Ексклюзив
Герої України. Захисниця неба Анастасія у студентські роки була дизайнеркою суконь, а нині бореться з російськими ракетами
08:55
Бахмут, російський обстріл
РФ вбила на Донеччині ще чотирьох цивільних
08:53
Слов'янськ, дитячий садок
У Слов'янську російські загарбники влучили у дитячий садок
08:45
на фото: зруйнований дім
Від удару ворога по Нікопольському району постраждали два села: без світла лишилися понад 2 тис. людей, без води - майже 5 тисяч
08:34
Андрій Любка
Про гуманітарну допомогу і волонтерську допомогу
08:34
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв'язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
08:31
Ексклюзив
Енергодар, Запорізька АЕС
Ворожі гелікоптери обстрілювали Енергодар кожні 10-15 хвилин до приїзду місії МАГАТЕ, - керуюча справами виконавчого комітету міськради Дабіжа
08:25
ЗСУ
ЗСУ зупинили окупантів під час наступу на Потьомкине Херсонської області
08:04
Джо Байден
Байден звинуватив республіканських союзників Трампа в підриві демократії США
07:46
ЗСУ
Українське військо відбило наступ росіян біля Бахмута, Опитного, Первомайського і Невельського
07:18
Втрати ворога
Сили оборони знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Харківщині та влучили по місцю дислокації окупантів на Херсонщині, - Генштаб 
07:12
Мелітополь
ЗСУ влучили по двох ворожих локаціях у Мелітополі, одна з них детонувала декілька годин, - мер
06:59
Телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи
Телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи
06:52
Поліція США - ілюстрація
У США обшукали об'єкти власності олігарха, якого пов'язують з Путіним, - ЗМІ
06:30
Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС
Відключення ЗАЕС не зменшить ядерну загрозу, - Міненерго
05:55
Інфографіка
Шахтар - Металіст 1925
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
05:51
Виола фон Крамон-Таубадель
Керівництво Євросоюзу має чітке розуміння, що це війна не лише українська, - євродепутатка 
05:23
мавпяча віспа
У Європі виявили нову смерть від мавпячої віспи
04:38
Олександр Усик
WBA визнала Усика найкращим боксером серпня
03:46
військовослужбовець ЗСУ
ЗСУ вбили 102 рашистів і знищили 6 танків та РСЗВ "Град" за добу на південному фронті
03:10
російська авіація
Російські винищувачі та штурмовики завдали ракетні удари по позиціях ЗСУ на Півдні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV