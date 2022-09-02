"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": окупант про наміри росіян відмовитися воювати в Україні, - перехоплення
ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", - сказав окупант.
На питання, що буде далі з російськими військовими після відмови, рашист відповів, що нічого: "Да ничего не будет, если вся пехота так-то мне кажеться, забьют хер все на это".
Також мати окупанта розповіла, що військових РФ з Балтійська відправляють на фронт.
"У мамы на работе, там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот сказали, что в Балтийске набрали людей и скоро отправляют", - каже мати окупанта.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.42
Купівля 39.42Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.27
- Актуальне
- Важливе