"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": окупант про наміри росіян відмовитися воювати в Україні, - перехоплення

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", - сказав окупант.

На питання, що буде далі з російськими військовими після відмови, рашист відповів, що нічого: "Да ничего не будет, если вся пехота так-то мне кажеться, забьют хер все на это".

Також мати окупанта розповіла, що військових РФ з Балтійська відправляють на фронт.

"У мамы на работе, там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот сказали, что в Балтийске набрали людей и скоро отправляют", - каже мати окупанта.