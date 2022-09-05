Про це йдеться у черговому перехопленні телефонних розмов російських солдатів, опублікованому Головним управлінням розвідки.

Під час спілкування з дівчиною загарбник розповів, що радий би звільнитися, але всі його "морозять". За його словами, командування незадоволене його службою.

Я кажу: "Звільніть мене. Відправте мене в Росію". Я тільки цього і чекаю".

За його словами, звільнитися зараз вкрай важко. Нікого не випускають в Росію. Дівчина намагається переконати окупанта, що "батьківщину захищає".

"Яку батьківщину я захищаю? Тут бабусю бачу – мені соромно їй в очі дивитися. У неї був нормальний будинок. Ми прийшли – його просто на клаптики", – каже він.

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