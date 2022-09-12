Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Кремль визнав, що не має спроможності придбати російським військовим теплу форму.

"У РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні", - йдеться в повідомленні.

Чергова ротація рашистів, яка чекає на прибуття в Україну, складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу та Камчатки

"За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - пишуть в ГУР.

Населення північних регіонів вдалося завербувати обіцянками про високі зарплати. Як цитують "новобранців" у розвідці: "Нам за все життя стільки не заробити". Утім, особовий склад має низький рівень підготовки та практично не знають про ситуацію на фронті.

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.

Рашисти відступаючи, з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.

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