Народжуваність у Росії обвалилася до мінімуму Другої світової війни, - ЗМІ
Попри заклики від чиновників народжувати дітей і нацпроєкт "Демографія", вартістю 4 трильйони рублів, рівень народжуваності в РФ сповзає до нових мінімумів
Про це передає Moskov Times.
Зазначається, що у квітні в РФ на світ з'явилися 99,7 тис дітей. У порівнянні з квітнем-2021 кількість народжених впала на 9,9%, або майже 10 тисяч, а накопиченим підсумком з початку року становила 420,1 тис дітей (-5,4%).
"Відносний рівень народжуваності - 8,8 тис дітей на 100 тисяч осіб населення – став мінімальним з 2000 року. При цьому у квітні розрахункова кількість народжених стала найнижчою для цього місяця як мінімум із Другої світової війни, а як максимум - з XVIII століття", - зазначає демограф Олексій Ракша.
Смертність, згідно з Росстатом, знизилася на 12,9% у квітні та 2,5% за чотири місяці. Проте спад народжуваності виявився більшим: за підсумками січня-квітня на кожного, хто народився, припадало 1,6 померлих, а природне зменшення населення прискорилося до 311,2 тисячі осіб (+6,7 тисячі).
І хоча довга смуга надмірної смертності, пов'язаної з Соvid-19, практично закінчилася, демографічних проблем це не вирішує.
"У найближчі два роки в Росії може народитися дітей менше, ніж будь-коли за 250 років", - каже Ракша.
За його словами, справа не тільки в кількості молодих чоловіків і жінок, але в принципі в небажанні заводити дітей на порозі політико-економічної ситуації.
- 12 травня стало відомо, що російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе