Народжуваність у Росії обвалилася до мінімуму Другої світової війни, - ЗМІ

Про це передає Moskov Times.

Зазначається, що у квітні в РФ на світ з'явилися 99,7 тис дітей. У порівнянні з квітнем-2021 кількість народжених впала на 9,9%, або майже 10 тисяч, а накопиченим підсумком з початку року становила 420,1 тис дітей (-5,4%).

"Відносний рівень народжуваності - 8,8 тис дітей на 100 тисяч осіб населення – став мінімальним з 2000 року. При цьому у квітні розрахункова кількість народжених стала найнижчою для цього місяця як мінімум із Другої світової війни, а як максимум - з XVIII століття", - зазначає демограф Олексій Ракша.

Смертність, згідно з Росстатом, знизилася на 12,9% у квітні та 2,5% за чотири місяці. Проте спад народжуваності виявився більшим: за підсумками січня-квітня на кожного, хто народився, припадало 1,6 померлих, а природне зменшення населення прискорилося до 311,2 тисячі осіб (+6,7 тисячі).

І хоча довга смуга надмірної смертності, пов'язаної з Соvid-19, практично закінчилася, демографічних проблем це не вирішує.

"У найближчі два роки в Росії може народитися дітей менше, ніж будь-коли за 250 років", - каже Ракша.

За його словами, справа не тільки в кількості молодих чоловіків і жінок, але в принципі в небажанні заводити дітей на порозі політико-економічної ситуації.

12 травня стало відомо, що російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей.

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