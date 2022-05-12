Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Наразі з Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації загарбники вивезли понад 2 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Російські ЗМІ з посиланням на представника при адміністрації президента РФ з прав дитини, повідомляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини, будуть отримувати громадянство Росії.

Для процедури незаконного надання громадянства начебто було досягнуто домовленостей з керівництвом окупаційних адміністрацій так званих "Л/ДНР".

Уповноважена з прав людини також повідомляє, що надання російського громадянства маленьким українцям спростить можливість усиновлювати їх сімʼям із РФ. Адже органи російської влади неодноразово озвучували намір про підготовку змін у законодавство саме з цією метою.

Наразі готуються угоди між Кремлем та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб створити видимість "правових процедур" для фактичного викрадення неповнолітніх українців та передачі їх в російські родини.

"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Насильницька передача дітей з однією національної групи в іншу містить ознаки геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - зазначає Денісова.

Нагадаємо, що керівник національного центру управління обороною РФ Мізінцев заявив, що з України за добу 10 травня вивезли більше ніж тисячу дітей