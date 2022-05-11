Росія вивезла з України більше ніж тисячу дітей за день

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.

У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 – діти.

"Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 – діти", - йдеться у повідомленні.

У рос ЗМІ також наголосили, що з 24 лютого до РФ вивезли 1 208 225 людей, з яких 210 224 – неповнолітні.

10 травня російський агресор вбив трьох мирних мешканців Донецької області.

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