Росія вивезла з України більше ніж тисячу дітей за день
Керівник національного центру управління обороною Росії Михайло Мізінцев заявив, що 10 травня з України вивезли більше ніж тисячу дітей
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 – діти.
"Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 – діти", - йдеться у повідомленні.
У рос ЗМІ також наголосили, що з 24 лютого до РФ вивезли 1 208 225 людей, з яких 210 224 – неповнолітні.
- 10 травня російський агресор вбив трьох мирних мешканців Донецької області.
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