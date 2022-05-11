РФ вбила трьох мирних українців на Донеччині, ще троє - поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 10 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

9 травня стало відомо, що на заблокованому росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі ще є понад 100 цивільних громадян.

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