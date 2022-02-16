"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський заявив, що Україна стала сильнішою за 8 років війни з РФ

Про це він заявив у промові перед військовослужбовцями та правоохоронцями в Маріуполі, передає Еспресо.TV.



"Шановні захисники та захисниці, які боронять наші українські кордони та мир на нашій українській землі - ви справжні герої. Шановні посли, дипломати, керівники міжнародних організацій, які залишаються сьогодні з нами попри ситуацію біля наших кородонів, ви справжні друзі, дякую, що ви сьогодні тут з нами. Шановні воїни, що зараз дивляться на нас з неба, бо віддали за рідну землю своє життя, ви з нами, ви справжні легенди. Шановні медики, волонтери, капелани, які лікують, допомогають і моляться за наших воїнів. Шановні журналісти, які зберегли своє обличчя і не сіяли паніку. Шановні громадяни України, які зберегли холодну голову, а отже спокій. Шановні політики, які заради нацбезпеки змогли стати державними діячами, а не втікачами. Дорогий наш великий український народе, я вітаю всіх вас з нашим святом - з Днем єднання", - сказав президент.



Зеленський подякував всім захисникам України.



"Всім, хто захищає Україну - нашу Батьківщину, хто стоїть і буде стояти за неї, хто вірний присязі та вірний Україні. З вами нічого не страшно, ми готові долати будь-які загрози, політичний воєнний тиск. Ми не відступимось і не поступимося. Нас єднає наша сила і воля, непохитність і незламність, мужність і мудрість. Нас єднає всі 8 років і особливо саме зараз. Нас не лякають жодні прогнози, люди, вороги. Нас не лякають будь-які дати - ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17, і березень і квітень, і вересень, і грудень, і день, і місяць не важливі. Важливий рік - це 2022 рік, а не 2014 - це важливо. Важлива різниця. Війна йде 8 років. Ми стали у стільки ж разів міцніше", - додав він.



Президент додав, що без захисників не було б держави та цієї землі, не було б волі на цій землі.



"Без вас, чесно, не цікаве майбутнє. Ми маємо вас і прекрасні, міцні ЗСУ, прекрасні дипломатичні сили, волонтерські сили і сили національного спротиву усієї України. Сили захищати нас і свою землю, не піддаватись на будь-які провокації, здолати шлях до нашої мирної, знову єдиної України. Ми прокладаємо цей шлях разом. І тільки разом ми збудуємо мирну та щасливу Україну. Ми спокійні і сильні, адже ми разом. Ми українці і тому ми разом. Я щасливий і це велика честь бути президентом таких людей такої держави в такий день - День єднання великого народу, великої України. Слава кожному, кожній, слава вам. Слава Україні", - підсумував Зеленський.

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