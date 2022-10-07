Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”

"Ми дуже емоційно реагуємо і нас ображає, коли європейці і Нобелівський комітет обʼєднує українців, росіян та білорусів в один простір. Ми не проти цьогорічних лауреатів з Росії та Білорусі. Вони боролись і продовжують боротись проти тоталітарних режимів. Проте наратив про те, що ми братні народи нас ображає", - пояснив Козловський.

Письменник наголосив на важливості руйнування наративів про те, що українці, білоруси та росіяни є одним народом.

"Те, що європейці надалі обʼєднують пострадянський простір в одне ціле є проблемою. Ми намагаємось їх зрозуміти, проте прийняти це важко. Потрібно працювати над тим, щоб пояснювати європейцям, що ми різні. Україна вже давно демократична держава і зараз виборює зі зброєю в руках свої цінності", - додав він.



Лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали опозиціонер з Білорусі Алесь Беляцький, який зараз перебуває за ґратами, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" та російська правозахисна організація "Меморіал"

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