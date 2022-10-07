Нас ображає, що європейці поєднують українців, росіян та білорусів в один простір, - член правління "Центру Громадянських Свобод" Козловський про Нобелівську премію миру
Член правління "Центру Громадянських Свобод" Ігор Козловський вважає, що європейцям вже слід відмовитись від наративу про те, що українці, білоруси та росіяни є одним народом
Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”
"Ми дуже емоційно реагуємо і нас ображає, коли європейці і Нобелівський комітет обʼєднує українців, росіян та білорусів в один простір. Ми не проти цьогорічних лауреатів з Росії та Білорусі. Вони боролись і продовжують боротись проти тоталітарних режимів. Проте наратив про те, що ми братні народи нас ображає", - пояснив Козловський.
Письменник наголосив на важливості руйнування наративів про те, що українці, білоруси та росіяни є одним народом.
"Те, що європейці надалі обʼєднують пострадянський простір в одне ціле є проблемою. Ми намагаємось їх зрозуміти, проте прийняти це важко. Потрібно працювати над тим, щоб пояснювати європейцям, що ми різні. Україна вже давно демократична держава і зараз виборює зі зброєю в руках свої цінності", - додав він.
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Лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали опозиціонер з Білорусі Алесь Беляцький, який зараз перебуває за ґратами, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" та російська правозахисна організація "Меморіал"
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