Нобелівську премію миру отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

У Нобелівському комітеті зазначили, що цьогорічні лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах.

"Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", - наголосили у Нобелівському комітеті.

Алесь Бяляцький був одним із ініціаторів демократичного руху, який виник у Білорусі в середині 1980-х років. Він присвятив своє життя просуванню демократії та мирного розвитку у своїй рідній країні. Серед іншого, він заснував організацію "Вясна" у 1996 році у відповідь на суперечливі поправки до Конституції, які надали президенту диктаторські повноваження та викликали масові демонстрації.

Влада неодноразово намагалася змусити Алеся Бяляцького замовкнути. Він перебував у в’язниці з 2011 по 2014 рік. Після масштабних демонстрацій проти режиму в 2020 році його знову заарештували. Він досі перебуває під вартою без суду.

"Центр громадянських свобод" був заснований у Києві в 2007 році з метою просування прав людини та демократії в Україні. Центр зайняв позицію щодо зміцнення українського громадянського суспільства та тиску на владу, щоб зробити Україну повноцінною демократією.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року "Центр громадянських свобод" бере участь у виявленні та документуванні військових злочинів Росії проти українського цивільного населення. У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за скоєні злочини.

Правозахисна організація "Меморіал" була заснована в 1987 році правозахисниками колишнього Радянського Союзу, які прагнули гарантувати, що жертви гноблення комуністичного режиму ніколи не будуть забуті. Серед засновників були лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров і правозахисниця Світлана Ганнушкіна. "Меморіал" заснований на уявленні про те, що протистояння минулим злочинам має важливе значення для запобігання новим.

Крім створення центру документації жертв сталінської епохи, "Меморіал" зібрав і систематизував інформацію про політичні репресії та порушення прав людини в Росії. "Меморіал" став найавторитетнішим джерелом інформації про політв'язнів російських СІЗО. Організація також була в авангарді зусиль, спрямованих на боротьбу з мілітаризмом.

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

Уже оголосили, що Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини

Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття про квантову інформацію

Нобелівську премію з літератури в 2022 році присудили французькій письменниці Анні Ерно

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