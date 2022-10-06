Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.

У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень, протягом якого оголошують імена лауреатів престижної нагороди. Нобелівську премію з літератури отримає французька письменниця Анні Ерно.

Як зазначили в Нобелівському комітеті, премію присудили "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті".

Наразі з Анні Ерно ще не змогли зв'язатися телефоном, але сподіваються зробити це найближчим часом. Серед номінантів на премію з літератури цього року був і український письменник, громадський активіст Сергій Жадан.

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

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Завтра, 6 жовтня, стане відомим лауреат премії з літератури, а в пʼятницю присудять Нобелівську премію миру.

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