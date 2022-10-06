Розриває колективні обмеження особистої пам’яті: оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури
Нобелівську премію з літератури в 2022 році присудили французькій письменниці Анні Ерно
Про це повідомляється в офіційному Twitter премії.
У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень, протягом якого оголошують імена лауреатів престижної нагороди. Нобелівську премію з літератури отримає французька письменниця Анні Ерно.
Як зазначили в Нобелівському комітеті, премію присудили "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті".
Наразі з Анні Ерно ще не змогли зв'язатися телефоном, але сподіваються зробити це найближчим часом. Серед номінантів на премію з літератури цього року був і український письменник, громадський активіст Сергій Жадан.
- 3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.
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