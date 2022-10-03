Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини

Про це повідомили в офіційному Twitter Нобелівської премії.

В Стокгольмі та Осло розпочався тиждень Нобелівської премії. Першим оголосили цьогорічного лауреата премії з фізіології та медицини. Ним став Сванте Паябо за "відкриття щодо геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Як зазначається на сайті премії, вчений здійснив щось "неможливе".

"Завдяки своїм піонерським дослідженням, Сванте Пяабо здійснив, здавалося б, неможливе: секвенував геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Він також зробив сенсаційне відкриття невідомого раніше гомініна Денисової. Важливо, що Пяабо також виявив, що передача генів відбулася від цих нині вимерлих гомінінів до Homo sapiens після міграції з Африки приблизно 70 тис. років тому. Цей давній потік генів для сучасних людей має фізіологічне значення сьогодні, зокрема, впливає на те, як наша імунна система реагує на інфекції", – повідомили на сайті премії.

Генетичні відмінності між Homo sapiens і нашими найближчими вимерлими родичами були невідомі, доки вони не були виявлені завдяки фундаментальній роботі Пяабо. Дослідження, які зосереджуються на аналізі функціональних наслідків цих відмінностей, тривають досі. Їхнею метою є пояснити, що робить нас унікальними людьми.

Минулого року Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття рецепторів дотику і температури.

Оголошення лауреатів з медицини відкриває нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

Цьогоріч на Нобелівську премію з літератури висунули українського письменника Сергія Жадана

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