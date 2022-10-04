За відкриття про квантову інформацію: оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики
Нобелівський комітет з фізики Королевської академії наук Швеції оголосив, хто отримає престижну нагороду цього року
Про це повідомили в офіційному Twitter премії.
Нобелевський комітет з фізики Королевської академії наук Швеції оголосив лауреатів. Ними стали французький фізик Ален Аспе, американський фахівець з квантової механіки Джон Клаузер і австрієць Антон Цайлінгер.
Свою нагороду вони отримали "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення принципу порушення нерівностей Белла та відкриття в галузі науки про квантову інформацію".
- 3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.
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