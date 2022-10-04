Про це повідомили в офіційному Twitter премії.

Нобелевський комітет з фізики Королевської академії наук Швеції оголосив лауреатів. Ними стали французький фізик Ален Аспе, американський фахівець з квантової механіки Джон Клаузер і австрієць Антон Цайлінгер.

Свою нагороду вони отримали "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення принципу порушення нерівностей Белла та відкриття в галузі науки про квантову інформацію".

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

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