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За відкриття про квантову інформацію: оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

4 жовтня, 2022 вiвторок
13:17
Новини На фото: постер з лауреатами Нобелівської премії з фізики

Нобелівський комітет з фізики Королевської академії наук Швеції оголосив, хто отримає престижну нагороду цього року

Про це повідомили в офіційному Twitter премії.

Нобелевський комітет з фізики Королевської академії наук Швеції оголосив лауреатів. Ними стали французький фізик Ален Аспе, американський фахівець з квантової механіки Джон Клаузер і австрієць Антон Цайлінгер.

Свою нагороду вони отримали "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення принципу порушення нерівностей Белла та відкриття в галузі науки про квантову інформацію".

  • 3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.
  • Уже оголосили, що Нобелівську премію з медицини отримав вчений за відкриття в області еволюції людини
  • Цьогоріч на Нобелівську премію з літератури висунули українського письменника Сергія Жадана

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Нобелівська премія
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