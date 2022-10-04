Зеленський є фаворитом цьогорічної Нобелівської премії миру, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року
Про це повідомляє Reuters.
"Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського", - пише видання.
Повідомляється, що український президент наразі є одним із фаворитів на звання лауреатів.
"Це може бути нагорода або для українських діячів та своєрідна гуманітарна допомога", - сказав директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал.
Крім того, Нобелівська премія миру може дістатися одному з борців за охорону навколишнього середовища. У списку претендентів є Грета Тунберг.
Лауреата Нобелівської премії миру планують оприлюднити вже у п'ятницю, 7 жовтня.
- Нагадаємо, 38 державних діячів з різних країн у середині березня звернулися до Нобелівського комітету з проханням повторно провести процедуру висування кандидатів на Нобелівську премію миру та внести туди президента України Володимира Зеленського і народ України.
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