Нобелівський комітет просять продовжити процедуру висунення кандидатів на Нобелівську премію миру і внести туди Зеленського і народ України

Про це йдеться у листі-зверненні до комітету за підписом 38 діячів з Нідерландів, Німеччини, Великобританії, Естонії, Швеції та інших країн.



"Ми вважаємо, що зараз саме час показати народові України, що світ на його боці", – йдеться у листі.



Зокрема, група державних діячів закликають комітет продовжити до 31 березня процедуру висування кандидатур на Нобелівську премію миру, аби дозволити висування "кандидатури Зеленського і народу України".



Сміливі українські чоловіки і жінки воюють за збереження демократії, відзначають підписанти листа.



"Від нескореного демократично вибраного президента України Володимира Зеленського до чоловіка, що зі сльозами на очах прощається зі своєю родиною, аби воювати за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти авторитаризмові", – йдеться у зверненні.

