NASA відправить космічний апарат на Місяць
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору доставить австралійський космічний апарат на Місяць у рамках майбутньої місії
Про це повідомляє dpa-international.
Уряд Австралії та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підписали угоду про доставку австралійського космічного корабля на Місяць у рамках майбутньої місії.
Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зазначив, що невеликий напівавтономний космічний апарат збиратиме місячний ґрунт, з якого NASA потім намагатиметься витягнути кисень.
У NASA повідомили, що австралійський місяцехід забезпечить додаткові можливості та збільшить шанси на успішний збір ґрунту, оскільки посадковий апарат, що доставлятиме сам місяцехід, також матиме механізм збору місячного ґрунту.
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