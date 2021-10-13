NASA відправить космічний апарат на Місяць

Про це повідомляє dpa-international.

Уряд Австралії та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підписали угоду про доставку австралійського космічного корабля на Місяць у рамках майбутньої місії.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зазначив, що невеликий напівавтономний космічний апарат збиратиме місячний ґрунт, з якого NASA потім намагатиметься витягнути кисень.

У NASA повідомили, що австралійський місяцехід забезпечить додаткові можливості та збільшить шанси на успішний збір ґрунту, оскільки посадковий апарат, що доставлятиме сам місяцехід, також матиме механізм збору місячного ґрунту.

Згідно з угодою, NASA має здійснити доставку космічного апарату на Місяць не раніше 2026 року.

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