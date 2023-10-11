NASA вперше публічно покаже зразок навколоземного астероїда

Про це пише Reuters.

Матеріал, зібраний космічним кораблем OSRIS-REx три роки тому з навколоземного астероїда Бенну, буде представлений у космічному центрі NASA Johnston у Х’юстоні. Минуло трохи більше ніж два тижні після того, як капсула приземлилася в пустелю Юти.

Посадка зворотної капсули завершила шестирічну спільну місію космічного агентства США та Університету Арізони. Це був лише третій подібний зразок астероїда і, безумовно, найбільший, який коли-небудь повертався на Землю для аналізу. До цього відбувалися дві подібні місії японського космічного агентства, які закінчилися у 2010 і 2020 роках.

На момент приземлення, зразок Бенну важив приблизно від 100 до 250 грамів.

Як і інші астероїди, Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Оскільки його сучасний хімічний склад і мінералогія практично не змінилися з моменту формування близько 4,5 мільярдів років тому, він містить підказки до походження та розвитку кам’янистих планет, таких як Земля. Зазначається також, що його складові можуть слугувати підказкою до еволюції життя.

Капсулу та її вміст спочатку перевірили в "чистій кімнаті" на полігоні для випробувань і тренувань штату Юта, поблизу місця посадки. Потім капсулу доставили до центру Johnston, де її відкрили, щоб зразок був розділений на менші шматки, які передадуть приблизно 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.