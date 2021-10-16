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NASA запустило до Юпітера зонд, який допоможе розкрити таємницю виникнення Сонячної системи

16 жовтня, 2021 субота
19:43
Наука Зонд NASA Lusy, Юпітер

16 жовтня було здійснено запуск зонду Lucy, який досліджуватиме троянські астероїди Юпітера

Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору - NASA

Запуск ракети United Launch Alliance Atlas V з космічним кораблем Lucy

було здійснено з мису Канаверал у штаті Флорида. 

На думку вчених, троянські астероїди Юпітера зберігають інформацію про далеке минуле Сонячної системи. Під час місії зонд Lucy повинен відвідати вісім таких астероїдів.

"Місія названа на честь скелета австралопітека Люсі, тому що вивчення троянів може виявити скам'янілості формування планет: матеріали, які згрупувалися в ранній історії Сонячної системи для формування планет та інших тіл", - заявили у NASA. 

Троянські астероїди Юпітера - це дві великі групи астероїдів, що рухаються навколо Сонця майже в околицях точок Лагранжа L4 і L5 Юпітера в орбітальному резонансі 1:1. Ці астероїди називають по іменах персонажів Троянської війни, описаних в Іліаді.

  • Нагадаємо, 27 липня у NASA заявили, що обрали SpaceX для запуску рейсу до супутника Юпітера Європи в жовтні 2024 року. 
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