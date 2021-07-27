NASA полетить до супутника Юпітера на ракеті Маска

Про це повідомляє НВ.

Місія Europa Clipper буде запущена в жовтні 2024 року на ракеті Falcon Heavy.



Вартість контракту складає $ 178 млн.

При зльоті ракета створює тягу еквівалентну приблизно вісімнадцяти літакам Boeing 747.

Орбітальний апарат Europa Clipper зробить від 40 до 50 проходів над Європою, щоб визначити, чи може супутник містити умови для життя.

Його навантаження буде включати камери і спектрометри для отримання зображень і композиційних карт поверхні і атмосфери, а також радар для проникнення в крижаний шар для пошуку води.