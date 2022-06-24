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Населені пункти південніше Сєверодонецька залишаються найгарячішими ділянками фронту, - Генштаб

24 червня, 2022 п'ятниця
16:29
війна з Росією Генштаб ЗСУ, війна з Росією

Російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєверодонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Унаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім населеним пунктам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора", - сказав Мотузяник.

Крім того, на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках окупанти посилили свою протиповітряну оборону.

"Для протиповітряного прикриття наступального угруповання своїх військ на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках з території РФ до району ведення бойових дій росіяни перемістили батарею зенітно-ракетних систем С-300. Ворог усіляко намагається покращити своє тактичне положення, взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучення", - сказав Мотузяник.

По Луганській, Донецькій,  Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях росіяни завдали ракетних ударів.

"Противник продовжує ракетні удари по військових і критичних об'єктах цивільної інфраструктури України. Зокрема нанесено ракетні удари у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській і Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Ха-59, а також "Онікс", - розповів Мотузяник.

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