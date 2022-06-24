ЗСУ доведеться відійти від Сєверодонецька, - Гайдай
Українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині, адже зростає кількість загиблих
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Доведеться відводити наших хлопців (від Сєверодонецька, - ред.). Не треба розводити "зраду", ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення, просто на самоплин залишаючи ситуацію", - наголосив він.
За словами Сергія Гайдая, зараз українським військовим немає сенсу залишатися на розбитих за багато місяців позиціях.
"З кожним днем пропорційно кількість загиблих на неукріплених територіях може рости, тому було ухвалене рішення, щоб наші захисники отримали команду відходити на нові позиції, на нові укріплені райони та звідти вже нормально, повноцінно вести бойові дії. І, відповідно, завдавати втрат ворогу", - сказав він.
- 23 червня Американський інститут вивчення війни повідомив, що можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні.
- Станом на ранок 24 червня бойові дії за Сєверодонецьк продовжилися.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе