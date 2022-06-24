Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Доведеться відводити наших хлопців (від Сєверодонецька, - ред.). Не треба розводити "зраду", ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення, просто на самоплин залишаючи ситуацію", - наголосив він.

За словами Сергія Гайдая, зараз українським військовим немає сенсу залишатися на розбитих за багато місяців позиціях.

"З кожним днем пропорційно кількість загиблих на неукріплених територіях може рости, тому було ухвалене рішення, щоб наші захисники отримали команду відходити на нові позиції, на нові укріплені райони та звідти вже нормально, повноцінно вести бойові дії. І, відповідно, завдавати втрат ворогу", - сказав він.

23 червня Американський інститут вивчення війни повідомив, що можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні.

Станом на ранок 24 червня бойові дії за Сєверодонецьк продовжилися.

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