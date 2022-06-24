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Головна війна з Росією Можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні, – ISW

Можлива втрата Сєверодонецька та Лисичанська не стане серйозним переломним моментом у війні, – ISW

24 червня, 2022 п'ятниця
06:09
війна з Росією Сєверодонецьк

У разі захоплення Лисичанська і Сєверодонецька Росія не матиме вирішальної переваги у війні. Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться

Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що за останні дні російські війська досягли значних успіхів у цьому районі, тому Сєверодонецьк та Лисичанськ можуть тимчасово окупувати. Проте окупація цих міст не змінить ситуаціюу війну принципово і стане переломною на полі бою.

Зазначається, що українським військам протягом кількох тижнів вдавалося втягувати в цей район значну кількість російського персоналу, зброї та техніки, що, ймовірно, знижувало загальні можливості російських сил, не дозволяючи їм зосередитись на більш вигідних напрямках наступу. 

"Найближчими тижнями російські наступальні операції, ймовірно, призупиняться незалежно від того, чи захоплять російські сили район Сєверодонецька - Лисичанська чи ні, що, ймовірно, дасть українським силам можливість розпочати обережні контрнаступи", – йдеться у зведенні ISW.

Експерти наголошують, що зацикленість керівництва кремля на захопленні Сєверодонецька, як і облога Азовсталі, швидше за все, завдасть остаточної шкоди російським можливостям у майбутньому просуванні в Україні. 

"Російські війська, ймовірно, досягли південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєверодонецька, щоб завершити захоплення Сєверодонецька та Лисичанська. Ці здобутки навряд чи забезпечать російським силам вирішальне перевагу в подальших операціях в Україні та ще більше погіршать російські можливості", - йдеться у звіті.

Головне зі звіту ISW

  • Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їх низькі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.

  • Російські війська продовжують намагання оточити війська України в Гірському та Золотому і, ймовірно, рухаються, щоб взяти під контроль ці населені пункти.

  • Загарбники, ймовірно, успішно перекрили українські лінії зв’язку вздовж траси Т1302 і використовують нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

  • Також війська РФ накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал уздовж південної осі.

20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот". 23 червня окупанти продовжували намагання захопити Сєверодонецьк. Очільник Луганщини наголосив, що у бомбосховищах ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" люди можуть стати заручниками рашистського режиму, у разі окупації міста.

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Росія
Луганськ
Лисичанськ
окупанти
Військові новини
Севєродонецьк
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