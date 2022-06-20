Сєверодонецьк. Бої точаться вже у промзоні, - Гайдай
Російські окупанти розпочинають широкомасштабний наступ на Луганщині
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - написав очільник області.
У Сєверодонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот", - розповів Гайдай. - рашисти наступають уздовж траси Лисичанськ — Бахмут, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами
"Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо", - повідоляє голова ОВА.
Але, зі слів Гайдая, українські захисники не перебувають в оточенні, більш того — завдають ворогу ударів. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами.
"Пропагандистські новини про якісь "ультиматуми" - маячня", - переконує Сергій Гайдай.
- На Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямах Сили оборони України відбили штурми російських військ, йдеться у зведенні Генштабу увечері, 20 червня.
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