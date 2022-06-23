Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганщину найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках. У Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції

У разі окупації Сєверодонецька, люди, що переховуються в укриттях "Азоту" стануть заручниками рашистів. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області", - сказав Гайдай.

У Лисичанську продовжуються сильні обстріли. Гуманітарні вантажі продовжують завозити щоденно, "тиха" евакуація триває - 23 червня виїхали близько 40 людей. На тимчасово окупованих територіях російські загарбники проводять "фільтрацію".

"Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як "гарматне м‘ясо", - додав очільник ЛОВА.