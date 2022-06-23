В разі окупації Сєверодонецька люди в бомбосховищах "Азоту" стануть заручниками рашистського режиму, — очільник Луганщини
Російські окупанти продовжують захоплювати Сєверодонецьк. Очільник Луганщини наголосив, що у бомбосховищах ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот" люди можуть стати заручниками рашистського режиму
Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашисти кинули всі сили, щоб окупувати всю Луганщину найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках. У Сєверодонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції
У разі окупації Сєверодонецька, люди, що переховуються в укриттях "Азоту" стануть заручниками рашистів. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області", - сказав Гайдай.
У Лисичанську продовжуються сильні обстріли. Гуманітарні вантажі продовжують завозити щоденно, "тиха" евакуація триває - 23 червня виїхали близько 40 людей. На тимчасово окупованих територіях російські загарбники проводять "фільтрацію".
"Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як "гарматне м‘ясо", - додав очільник ЛОВА.
- 20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот". Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на підприємстві "Азот" у Сєверодонецьку залишалося близько 300 цивільних. Станом на 21 червня на заводі перебувало більше півсотні людей.
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