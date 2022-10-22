English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Наша Перемога надихне інших гноблених імперією
OPINION

Наша Перемога надихне інших гноблених імперією

Олександр Вільчинський
22 жовтня, 2022 субота
16:18
Погляд Олександр Вільчинський

Навіть за Незалежності ще продовжували ставити пам’ятники так званим "воїнам-інтернаціоналістам"

У совєтські часи багатьох, кого муляв совок, надихав приклад Фінляндії. Навіть не так надихав, як викликав заздрість, ну і дарував промінчик надії, що, може, колись і нам вдасться...

Нагадаю, фінам вдалося вирватися з імперських обіймів ще у 1917-му. Як це пояснювали більшовики, мовляв, це сам Ленін дав їм право на самовизначення. А потім вони змогли вистояти у радянсько-фінській, або Зимовій війні 1939-1940 рр., коли Сталін хотів у них це право забрати.

До речі, за участь наших земляків у цій загарбницькій фінській війні, звісно, мобілізованих, може й насильно, але й досі не чути й нотки каяття?.. Звичайно, уже не від самих учасників з українців, бо ж навряд чи хтось дожив до сьогодні, але хоча б серед так званих інтелектуалів?

Можемо, лише собі уявити, що було з фінами та Фінляндією, якби їм не вдалося у 1917-му? Звісно, повторили б долю нещасних карелів і Карелії. Чи якби програли Зимову війну? У кращому випадку стали б ще однією Естонією...

До речі, за участь наших земляків у цій загарбницькій війні, звісно, мобілізованих, може й насильно, але й досі не чути й нотки каяття?.. Звичайно, уже не від самих учасників з українців, бо ж навряд чи хтось дожив до сьогодні, але хоча б серед так званих інтелектуалів?

А тим часом декого дивує, що в Одесі досі стоїть пам’ятник імператриці Катерині II та її коханцям, як його не без дотепу ще називають в народі...

Втім, що я вже так аж за фінську, коли нема каяття і за набагато ближчу в часі — афганську. Навіть за Незалежності ще продовжували ставити пам’ятники так званим "воїнам-інтернаціоналістам", яких посилали туди вбивати й загарбувати в ім’я колоніальних інтересів Москви. І лише зараз починають лунати голоси, що треба б і за це покаятися. Бо ж, якщо вже прощатися з імперією, то з усіма її проявами та метастазами...

Ну от, а тим часом декого дивує, що в Одесі досі стоїть пам’ятник імператриці Катерині II та її коханцям, як його не без дотепу ще називають в народі... Та без надії не буває і на те, що й осоружну "катьку" з Одеси таки приберуть також.

А ще наша Перемога, те, що ми вирвалися і вирвемося, і те, що зможемо, неминуче надихатиме уже інших пригноблених імперією. Як колись для нас був приклад фінів, так наш приклад стане стимулом для північнокавказьких, сибірських, поволзьких та інших, нехай їх зараз і женуть проти нас, із "тюрми народів", якою завжди була і є Росія, і яка нарешті, дасть Бог, таки розвалиться.

м. Тернопіль

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Фінляндія
Афганістан
війна з Росією
Читайте також:
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет, - речник Повітряних сил ЗСУ
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
22 жовтня, 2022 субота
Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні
Швеція - НАТО
20 жовтня, 2022 четвер
Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
22 жовтня
16:40
"Така вірогідність є". Влада Києва готується до зимових днів та тижнів без теплопостачання
16:20
уламки збитої крилатої ракети
З початку доби Росія випустила 36 ракет. Більшість збито, - Зеленський
16:13
тренування армії США в Румунії
США розгорнули 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії поряд з кордоном України у Румунії, - CBS
16:10
тренування НАТО в Литві
Країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною
15:58
Іран
Іран засудив заклик ООН до розслідування постачання дронів РФ
15:54
Білорусь солдати
Проєкт 8147: Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною
15:50
Оновлено
електроенергія
Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, у двох районах області відсутня електроенергія
15:41
заборона ОПЗЖ
В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій
15:37
Жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму
Окупанти вимагають від жителів Херсону залишити сьогодні місто
15:36
Ексклюзив
Відхід окупантів за Дніпро на Херсонщині може означати їх перекидування на інші напрямки, - військовий експерт Попович
15:29
На фото Олена Зеленська
"Better time stories": перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт у Франкфурті
15:25
Кордон з БІлоруссю
У Польщу та Литву не впустили 137 нелегалів з боку Білорусі
15:25
Запоріжжя
У Запорізькій області росіяни за добу обстріляли 19 цивільних об'єктів
15:07
Олаф Шольц
Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися, - Шольц
15:03
Оновлено
обстріл
У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, у частині міста немає світла, поранено людину
14:51
світло
В Україні близько 1,5 млн осель залишилися без світла внаслідок російських обстрілів
14:44
Оновлено
Рівне
Росіяни завдали удару по Рівненщині, пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста
14:39
Фуміо Кісіда
Застосування Росією ядерної зброю буде актом ворожнечі проти людства, - прем'єр-міністр Японії Кішіда
14:36
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Вся Англія бачить Україну-2022 як римейк Англії-1940, яка боролась віч-на-віч з Гітлером, - Піонтковський
14:27
Урмас Рейнсалу
Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакета санкцій проти РФ
14:21
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Путін розхитує крісло під самим собою, іранський аятола теж, - ексрадник Назарбаєва
14:10
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі 23 жовтня
14:09
Леонід Канфер
Помер режисер та журналіст Леонід Канфер
14:06
Ексклюзив
путін путлер
Кінцевий пункт підвищення ставок Путіна - погроза тактичним ядерним ударом, - ексрадник Назарбаєва
14:00
OPINION
Юрій Бутусов
Що із забезпеченням війська зимовою формою?
13:44
Сі Цзіньпін та Ху Цзіньтао (праворуч)
Колишнього лідера Китаю попід руки вивели із президії під час з'їзду компартії в Пекіні
13:37
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсекретаря Компартії Китаю
13:23
Ракетний удар
РФ вдруге за добу атакувала Волинь: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
13:20
Борис Джонсон
Джонсон терміново повертається до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра
13:17
Каховське водосховище
Окупанти заявили, що почали скидати з Каховського водосховища воду
13:13
На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт
12:56
Оновлено
Обстріляні будинки в Бахмуті
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох цивільних, поранили 10, пошкодили будинки й електролінії
12:49
Джорджія Мелоні
Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії
12:36
Кулеба
Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України
12:15
OPINION
Андрій Бондар
"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"
12:13
світло
Масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак 10-12 жовтня, - Укренерго
12:01
Німеччина уряд
Глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні
11:51
Українська ППО ЗСУ
Під час масованої суботньої атаки знищено 18 російських крилатих ракет
11:35
Оновлено
обстріл ракета
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
11:26
Ілон Маск
Білий дім обговорює з Маском постачання Starlink протестувальникам в Ірані
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV