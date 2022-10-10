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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Наша толерантність нам же нашкодить. Потрібно, щоб військові обʼєкти Білорусі палали, - офіцер ЗСУ Лапін
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Наша толерантність нам же нашкодить. Потрібно, щоб військові обʼєкти Білорусі палали, - офіцер ЗСУ Лапін

10 жовтня, 2022 понедiлок
18:49
війна з Росією Ігор Лапін

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що на погрози Лукашенка Україна має завдати ударів по білоруських військових обʼєктах

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"

"Я взагалі не можу зрозуміти тих, хто ще вважає, що агресору потрібна причина, щоб напасти. Зрозумійте, якщо в Лукашенка не буде причини вступити у війну проти України, то він її знайде. Росія ж 24 лютого не шукала причини, щоб вдертися до України. Там не шукали причини. Це типова тактика диктаторів", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ наголосив, що Україна має завдати ударів по військових обʼєктах на території Білорусі

"В Лукашенка дуже мало силовиків, які лояльні до нього. Це може бути проблемою для нього. Проте я хочу наголосити, що для України це не змінить нічого. Ми знищували й знищуємо російську армію, а тепер можемо це саме робити з білоруською армією. В нас варіантів немає. Ми їх знищимо. Однак зауважу, що наша українська толерантність може зіграти з нами злий жарт. Лукашенко нам погрожує, а ми не даємо ніякої відповіді. Ми нічого не підриваємо в Білорусі, хоча звідти по нас летить", - додав він.

  • 10 жовтня російський диктатор Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. 

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Україна
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ЗСУ
окупанти
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