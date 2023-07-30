А що вже казати про цілу країну, та ще й таку велику, як наша?.. У нас тих скелетів, лише почни рахувати!.. Образно кажучи – це уособлення того, що час від часу вигулькує і тримає у минулому й ніяк не може відпустити. І якщо вже про уособлення конкретніше, то найбільш відомому нашому "скелетові у шафі" й оживати не треба.

Він і досі живий, нещодавно навіть вісімдесятиріччя відзначив. І хоча останній рік-два на публіці майже не з’являється, як, до речі, і його відомий зятьок, проте навряд чи є причини за них хвилюватися. Ви вже, мабуть, здогадалися про кого мова. Звісно, про нашого другого президента, Данілича. Либонь, десь на сардиніях гріє старечі кістки?.. А вся країна тим часом розгрібає те, що він натворив. Звичайно, не лише він, тут багато хто постарався, але він доклався чи не найбільше.

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Адже витворена ним корупційна система олігархату була, принаймні до повномасштабного вторгнення, основою нашої економіки й причиною того, що наша країна залишалася найбіднішою у Європі. А ще ж усі ці політичні скандали, замовні вбивства й самовбивства, характерні для останнього періоду його перебування при владі, деякі з них дотепер залишаються нерозслідуваними.

Бо ж досі замовники вбивства журналіста Георгія Гонгадзе так і не названі, хоча ниточки ведуть до найвищих кабінетів і до його кабінету також, і ці злочини не мають строку давності. Та і Янукович – це саме його креатура, і вперте намагання всидіти на двох стільцях, оця так звана "багатовекторність", віддавання зброї начеб то за борги потенційному агресору – Росії. Врешті решт тією агресією і закінчилося.

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Хтось, може, скаже, що не на часі старигана тягти до суду, спершу треба війну виграти. А може, навпаки, якраз і на часі, і саме зараз той момент, коли треба очищатися від скверни. Бо доки матимемо таких та інших всім відомих, але з якихось причин недоторканих "скелетів у шафі", то всі потуги протидії корупції, чи запізнілі звинувачення у держзраді, нехай і найбільш одіозних депутатів з тієї ж ОПЗЖ, все одно виглядатимуть більше імітацією, ніж реальною боротьбою і з корупціонерами, і з держзрадниками.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

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