"Нашим планам це не завадить": Забродський про злив документів Пентагону
Генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що злив документів Пентагону не завадить контрнаступу ЗСУ і створює додатковий інформаційний шум, який заплутає ворога
Про це він сказав у інтерв'ю LB.UA.
"І тут питання не в тому, наскільки прогнози чи інформація можуть збігатися з реальними планами. А в тому, яка мета таких зливів. Нашим планам це не завадить, але, мабуть, і не було такої мети. Та й, крім іншого, такі зливи, висновки та припущення експертів створюють певний інформаційний шум, який заважає противнику розібратися, де тут правда, а де не зовсім", - пояснює він зазначивши, що за словами ГУР частина злитих даних не відповідає дійсності.
Він також підкреслив, що дійсно причетні до планів ЗСУ особи утримуються від коментарів.
"Але якщо ви помітили: жодного коментаря з кола осіб, які дійсно ухвалюють рішення, які причетні до реалізації відповідного плану, ми не почули та, напевно, не почуємо аж до моменту початку його реалізації. І це абсолютно правильно та професійно", - додав Забродський.
Генерал-лейтенант вважає, що навіть повернення до довоєнних кордонів не позбавить Україну від загрози РФ. За його словами, єдиний вихід у цій ситуації - створити такі збройні сили, що взагалі виключать можливість подібних конфліктів.
"Якщо ми говоримо про перемогу України в цій війні, то вона чітко окреслена керівництвом нашої держави і, зокрема, Президентом – це повернення до міжнародно визнаних кордонів, український Донбас, український Крим. На жаль, незалежно від того, коли ми відновимо кордони України, загроза не зникне. Допоки ми маємо такого войовничого, з такими імперськими амбіціями сусіда, головним підсумком війни мають стати такі Збройні Сили нашої країни, які відкинули б навіть бажання замислитися, що в України можна щось відібрати силою зброї.
- Раніше ЗМІ написали, що на основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
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