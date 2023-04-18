Newsweek: злиті документи Пентагону містять дату початку контрнаступу України

Про це повідомляє видання Newsweek.

Журналісти повідомили, що ознайомилися з більш ніж 40 документами, які містять розвідувальну інформацію, 20 з яких публікуються вперше.

Одним з найцікавіших висновків аналізу документів є інформація про те, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.

Наступ здійснюватиме 10-й український оперативний корпус, що складається з дев'яти бригад, що переоснащуються США та союзниками. А також три додаткові бригади, які будуть "повністю укомплектовані Україною".

"Загальна кількість обладнання, необхідного для 9 бригад, становить 253 танки, 381 БМП, 480 транспортних засобів, 147 одиниць артилерії, а також 571 американську броньовану машину HMMWV", - йдеться в одному з документів.