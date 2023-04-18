Newsweek: злиті документи Пентагону містять дату початку контрнаступу України
На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року
Про це повідомляє видання Newsweek.
Журналісти повідомили, що ознайомилися з більш ніж 40 документами, які містять розвідувальну інформацію, 20 з яких публікуються вперше.
Одним з найцікавіших висновків аналізу документів є інформація про те, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
Наступ здійснюватиме 10-й український оперативний корпус, що складається з дев'яти бригад, що переоснащуються США та союзниками. А також три додаткові бригади, які будуть "повністю укомплектовані Україною".
"Загальна кількість обладнання, необхідного для 9 бригад, становить 253 танки, 381 БМП, 480 транспортних засобів, 147 одиниць артилерії, а також 571 американську броньовану машину HMMWV", - йдеться в одному з документів.
- Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні повідомив, що Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал.
- Натомість секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
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