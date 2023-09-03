Наслідки глобального потепління: австралійський гірськолижний курорт закривається "раніше графіка" через відсутність снігу

Про це пише The Guardian.

Курорт Perisher припинить роботу підйомників у двох із чотирьох районів 3 вересня через відсутність снігу, передчасно завершуючи сезон.

Рішення закрити райони Blue Cow і Guthega було прийнято після того, як Бюро метеорології заявило про найтеплішу зиму з початку офіційних записів у 1910 році, із середньодобовою температурою на 1,53 °C вище середнього значення.

Директор з гірських операцій Perisher Майкл Фернсайд сказав, що обидва райони зазвичай закривались раніше.

"Ми трохи випереджаємо їх закриття, проте в останнє десятиліття ми закривали їх на другому або третьому тижні вересня в останніх 10 снігових сезонах", - сказав Фернсайд.

У коментарях до публікації Perisher у Facebook клієнти гірськолижного курорту обурюються: "Божевілля, яке є нечуваним у Perisher", "Я ніколи не пам’ятаю, щоб сніговий сезон закінчувався так рано".

Perisher не єдиний курорт, який завершує сезон раніше через брак снігу. Курорт Thredbo був змушений закритись на час довгих вихідних у дні королівських свят в Австралії, а гора Baw Baw і курорт Selwyn будуть недоступні для катання на лижах і сноубордах із понеділка.

Тенденція

Традиційно сніговий сезон в Австралії триває до перших вихідних жовтня, але протягом останніх десятиліть максимальна висота снігу зменшується, а сніговий сезон стає коротшим через потепління клімату.

У Австралійських Альпах, гірському масиві на південному сході Австралії, де й знаходяться гірськолижні курорти Thredbo і Perisherі, температура в липні була приблизно на 2 °C вище, ніж зазвичай, а снігу випало вдвічі менше.

Професор Невілл Ніколлс, кліматичний експерт з Університету Монаш, сказав Guardian Australia, що зменшення кількості опадів в кінці сезону пов’язане із потеплінням внаслідок антропогенної зміни клімату.

Торішній кліматичний звіт ООН зазначив, що спостереження в Spencers Creek у Новому Уельсі показали, що сніговий сезон уже скоротився на 5%, а висота снігу впала на 10%.