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Глобальне потепління може призвести до нестачі снігу та закриття гірськолижних курортів Європи, - вчені

29 серпня, 2023 вiвторок
12:59
Наука гірськолижні курорти

Нинішні темпи викидів парникових газів призведуть до нагрівання поверхні Землі майже на три градуси за Цельсієм, через що 90% гірськолижних курортів Європи зіткнуться з критичною нестачею природного снігу

Про це йдеться в дослідженні в журналі Nature Climate Change.

Дослідження розглядало курорти по всій Європі - від Британських островів до Туреччини та від Скандинавії до Середземноморського басейну, які постраждали б від різних рівнів глобального нагрівання: 1,5°C, 2°C, 3°C і 4°C.

Використовуючи середню кількість снігопадів протягом 1961-1990 рр. як еталон, вони поєднали кліматичні моделі з даними про умови утворення снігу в різних регіонах, а також геопросторові дані про гірські райони, курорти та окремі лижні траси.

Якщо потеплішає на 3°C вище, ніж рівень середини 19-го століття, то без використання штучного снігу 100% гірськолижних курортів у німецьких і австрійських Альпах, а також у Туреччині, зіткнуться з дуже високим ризиком недостатнього снігу, - показує дослідження.

За таких умов для швейцарських Альп показник становить 87%, для Північних гір - 70%, а для Карпат - 91%.

Якщо підвищення температури утримуватиметься на 1,5°C, то рівень "дуже високого ризику" становить лише 4%, 5% і 7% у швейцарських, французьких та австрійських Альпах відповідно. У німецьких Альпах зростає до 20% і 48% в Північних горах.

Чому штучний сніг - не вихід

Поверхня Землі в середньому вже нагрілася на 1,2° C, що посилює екстремальну погоду по всій земній кулі.

На гірськолижних курортах, від Скелястих гір до Альп, особливо на висоті 1500 метрів або нижче, сезони катання скорочуються, умови катання погіршуються, а замість снігу іноді йде дощ.

"У всіх гірських регіонах Європи майбутні зміни клімату призведуть до погіршення снігових умов на гірськолижних курортах порівняно з останніми десятиліттями", — сказав Семюель Морен, науковий співробітник Meteo-France та Національного центру наукових досліджень Франції.

Навіть якщо світ обмежить глобальне потепління на рівні 1,5°C, визначеному Паризькою кліматичною угодою, третина з 2234 курортів континенту все одно постраждає від дефіциту снігу.

За таких показників зменшити кліматичні ризики можуть завдяки механічному снігоутворенню, наприклад, у скандинавських країнах, Франції, Швейцарії та австрійських Альпах.

Але дослідження, яке врахувало вартість і цінність ресурсів для виробництва штучного снігу, визначило, що для курортів, розташованих південніше, на нижчих висотах, це не розв'яже проблему.

"Снігобудування передбачає великі інвестиції та витрати, які наражають курорти на ризик економічного краху", — сказав автор дослідження Хьюз Франсуа, науковий співробітник Національного інституту агрономічних досліджень Франції.

Дослідження показало, що навіть там, де штучний сніг можна виробляти досить дешево, щоб утримувати курорт відкритим і отримувати прибуток, він призводить до замкнутого кола, посилюючи глобальне потепління через потреби в енергії.

Половина світових гірськолижних курортів розташовані в Європі, де вони генерують близько $30 млрд на рік і відіграють ключову роль у підтримці місцевої економіки.

  • Менше ніж за рік Rocket Lab запустить два невеликих супутники для NASA, які допоможуть вченим краще зрозуміти вплив потепління клімату на масивні шельфові льодовики на полюсах Землі.


 

Новини
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екологія
глобальне потепління
екологічна катастрофа
Економіка
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