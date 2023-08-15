Rocket Lab запустить два супутники для NASA, щоб дослідити вплив потепління на шельфові льодовики
Менше ніж за рік Rocket Lab запустить два невеликих супутники для NASA, які допоможуть вченим краще зрозуміти вплив потепління клімату на масивні шельфові льодовики на полюсах Землі
Про це інформує TechCrunch.
Місія PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) збиратиме дані про кількість далекої інфрачервоної енергії, що випромінюється на полюсах, та про те, як ці викиди змінюються протягом дня та року. Далеке інфрачервоне випромінювання є маловивченою частиною енергетичного спектра Землі, хоча близько 60% арктичних викидів відбувається на цих довжинах хвиль.
Два маленькі супутники, розміром з буханець хліба, будуть оснащені мініатюрним приладом - тепловим ІЧ-спектрометром. Вчені зможуть порівняти отримані дані з умовами хмарного покриву та рівнем морського льоду нижче, щоб створити більш точні кліматичні моделі у майбутньому.
Rocket Lab планує використати свою ракету Electron для запуску двох кубсатів на майже полярні орбіти у травні 2024 року. Ці кубсати збиратимуть дані протягом щонайменше 10 місяців. Запуски відбудуться зі стартового майданчика Rocket Lab на півострові Махія, Нова Зеландія.
Задоволення таких вимог стало можливим завдяки унікальній здатності Electron розгортати спеціальні невеликі супутникові місії в дуже оперативні терміни, йдеться в заяві компанії.
NASA уклало контракт на запуск в рамках своєї програми VADR, щоб поставити корисне навантаження NASA на комерційні ракети. Це будуть 7-й і 8-й запуски, які компанія проводить в імені NASA з 2018 року.
Раніше цього року Rocket Lab успішно вивела на орбіту чотири супутники космічного агентства. Точна вартість контракту на запуск не розголошується ні Rocket Lab, ні NASA.
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