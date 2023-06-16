Про все це у репортажі Donbas Frontliner спеціально для Еспресо.TV.

Після підриву російськими військами дамби Каховського водосховища команда Donbas Frontliner виїхала на південь країни досліджувати катастрофічний вплив теракту на життя прибережних громад Дніпра на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Запоріжжя, острів Хортиця, червень 2023.

Поки одні регіони тонуть, інші потерпають від нестачі води — і питної, і технічної. Місцями вода відійшла від берега на кілометр і більше.

Сьогодні репортери DF працювали у селах Миколаївської та Херсонської областей, затоплених виходом із берегів річки Інгулець, — Афанасіївці, Федорівка, Ульянівці та Інгульці. Вода у громадах лише почала сходити й люди нарешті змогли потрапити у свої знищені будинки та оцінити масштаб утрат. Більшість каже, до останнього не вірили, що буде потоп, і почали виносити майно за кілька годин до того, як вода залила хати. Рятували передусім тварин, документи, деякі електроприлади і базовий набір одягу. Але є люди, які не встигли винести взагалі нічого.

У Федорівці Херсонської області затопило 62 будинки — дві прибережні вулиці. Сьогодні тут почала роботу комісія від сільради, яка має зафіксувати стан знищених будинків. Серед них багато таких, де розмило стіни й обвалився дах. Також у селі працює група демінерів — шукають снаряди, які могло прибити до берега.

Поки команда DF знімала сюжет про їхню роботу, над нами пролетіли 4 крилаті ракети "Калібр" — від моря в напрямку столиці.

Будинок місцевого жителя, село Федорівка, Херсонської області. Фото: Андрій Дубчак

"Це що, літак?" — запитав один із саперів. Спочатку було чути лише звук, а за секунду ракети "винирнули" з-за дерев. Вони летіли настільки низько, що рефлективно усі ми побігли за бетонне укриття, чекаючи вибуху. За кілька хвилин стало зрозуміло, що їхнє призначення — Київ.

Ракета летить в напрямку Києва 16 червня. Фото: Андрій Дубчак

Наслідки обстрілу в Київській області, Старі Петрівці, 16 червня. Фото: Данило Дубчак

Матеріал створений у межах партнерства Еспресо і Donbas Frontliner. Автор тексту - Альона Савчук.

Donbas Frontliner – незалежне репортерське медіа, яке розповідає про війну, розвʼязану РФ проти України. У фокусі уваги – події на лінії фронту, нещодавно звільнених територіях, в тилу; документування доказів та свідчень очевидців щодо воєнних злочинів Росії. У 2022 році команда стала переможцем Free Media Award 2022; засновник медіа Андрій Дубчак – лауреат премії імені Григорія Гонзадзе 2023 року. Соцмережі Donbas Frontliner.