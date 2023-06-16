Історії людей в зоні конфлікту, ексклюзивні подробиці резонансних подій, будні військових та проблеми деокупованих територій: про все це буде в репортажах Donbas Frontliner для Еспресо.

Зараз команда проєкту знімає наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС: пряме включення безпосередньо з місця подій – Павло-Мар’янівки через StarLink – глядачі Еспресо вже могли побачити у денному інформаційному випуску 15 червня.

Donbas Frontliner – це незалежне репортерське інтерактивне медіа про військовий конфлікт та гібридну війну РФ проти України, яке висвітлює події на лінії фронту, нещодавно звільнених та тимчасово окупованих територіях, документує свідчення очевидців щодо воєнних злочинів тощо. У 2022 році команда стала переможцем Free Media Award 2022.

"Наше завдання – показати повну картину того, що відбувається – війну, військових, цивільних, соціальні настрої, проблеми і позитиви, перебуваючи в епіцентрі подій. Ми продовжуємо документувати наслідки воєнних злочинів та поширювати цю інформацію серед якомога більшої кількості людей в Україні та за її межами, і раді розширити аудиторію на глядачів та читачів Еспресо", – коментує засновник і керівник Donbas Frontliner Андрій Дубчак.

"Наша компанія прагне максимально оперативно інформувати аудиторію про все, що відбувається в країні. Завдяки співпраці з Donbas Frontliner ми хочемо поглибити інформованість про те, що існує поза військовими зведеннями: про реальне життя в найгарячіших точках країнах, реальні проблеми окупованих і деокупованих територій, познайомити з людськими історіями цивільних і військових", – коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.