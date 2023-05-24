Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Крим “Разом! Beraber!”: в ефірі телеканалу Еспресо стартує нова програма з експертною дискусією по Криму

“Разом! Beraber!”: в ефірі телеканалу Еспресо стартує нова програма з експертною дискусією по Криму

24 травня, 2023 середа
20:43
Крим Лого програми Разом! Beraber!

Спільний проєкт Еспресо і телеканалу ATR стартує в ефірі у четвер, 25 травня. Ведучі Христина Яцків і Айдер Муждабаєв зосередяться на правових, гуманітарних та військових питаннях, пов’язаних з Кримським півостровом та реінтеграції його після окупації

Програма виходитиме у прямому ефірі по четвергах, раз на два тижні.

Гостями першого ефіру будуть член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв і ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

“Ми на порозі відновлення історичної справедливості і повернення Криму, тож саме час поговорити про нього детально: яким Крим був, яким є зараз і яким ми його хочемо бачити: безпечним, інтегрованим в Україну регіоном, з людьми, які раді тому, що живуть в Україні”, - коментує ведуча і автор проєкту Христина Яцків.

За її словами, програма запропонує тверезий погляд на Крим, на українців і кримських татар, які там живуть, на росіян, які “понаєхалі”. Шукатиме відповіді на важливі питання: як інтегрувати людей, які 9 років жили під окупацією, кого можна вважати колаборантами, а щодо кого взяти до уваги пом’якшувальні обставини, як захистити права тих, хто виїхав з Криму, які висновники зробити з минулого та яких помилок не припустити у майбутньому.

Особливістю програми буде запрошення до дискусії тих, хто безпосередньо знайомий із кримською тематикою: не абстрактна аналітика, а конкретне обговорення речей, виходячи з ексклюзивних даних, якими вони володіють.

Безпосередньо із Кримом пов’язані і долі ведучих "Разом! Beraber!". Христина Яцків, ведуча телеканалу Еспресо, починала свій професійний шлях із Криму, навчалась в Таврійському національному університеті на факультеті слов'янської філології і журналістики. Айдер Муждабаєв - український журналіст. медіаменеджер і блогер кримськотатарського походження, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR.

“Як відповідальний і проукраїнський телеканал, ми зосереджені на найактуальніших для нашої країни темах. Ми всі віримо і чекаємо на повернення Криму до України, але треба розуміти, що ми повертаємо не лише території, але й людей. Сьогодні публічної дискусії на цю тему бракує, тож ми ініціюємо її новою програмою”, - коментує головний редактор телеканалу Анастасія Равва. 

  • Згідно з даними вимірювання компанії Nielsen за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), у квітні 2023 року Еспресо має найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів
Читайте також:
24 травня, 2023 середа
Хейні обізвав свого 91-річного промоутера через слова про бій з Ломаченком
24 травня, 2023 середа
Москва, Бєлгород, Ростов - чекайте: РДК і легіон "Свобода Росії" відзвітували про операцію у Бєлгородській області
Віктор Орбан
23 травня, 2023 вiвторок
Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 40.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
25 травня
12:36
З початку повномасштабного вторгнення фонд "Повернись живим" зібрав понад 7 млрд грн
12:34
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР закликали українців не питати щодня, що нового з контрнаступом
12:27
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Історія з Бєлгородом налякала Лукашенка: політолог Шлінчак про підписання документа Москви та Мінська щодо розміщення ядерної зброї
12:26
Ігор Клименко
В Україні змінять процедуру отримання водійських прав: деталі
12:21
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожин заявив про початок виведення підрозділів ПВК ‎Вагнера з Бахмута. У Міноборони України прокоментували
12:20
Ексклюзив
Prozorro
Закупівлі з переплатами й дорогі авто: негативні наслідки скасування аукціону в Prozorro набирають обертів, - Transparency International Ukraine
12:09
Ексклюзив
Лукашенко і Путін
Лукашенко не може заперечити Путіну, - білоруський громадський діяч Бульба про розміщення ядерної зброї
12:04
OPINION
Орест Сохар
Фукуяма не бачить жодних підстав для поступок Росії
11:44
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Це нічого не змінить на лінії фронту, - Ігнат про створення нової авіагрупи в РФ
11:41
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
В Україні можлива легалізація зброї, - МВС
11:33
Ракетоносій "калібрів"
Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
11:27
відключення електроенергії
У більшості областей України зафіксовано перебої з електропостачанням через негоду та обстріли: подробиці
11:26
Ексклюзив
Бєлгород
Через "пригоду" у Бєлгородській області Росія буде вишукувати резерви або може закликати на допомогу ОДКБ, - полковник СБУ Костенко
11:08
на фото: руйнування
РФ минулої доби обстріляла 13 областей України, що призвело до людських жертв. Ситуація в регіонах
11:01
F-16
Перші навчання для українців на F-16 проведе Велика Британія
10:50
Іран
Іран заявив про успішне випробування нової балістичної ракети з радіусом 2 тис. км
10:45
Ексклюзив
Радіус дії Storm Shadow
Storm Shadow у комбінації з ракетами-обманками виконали завдання зі знищення об'єктів противника у Луганську, - військовий експерт Світан
10:29
ядерна зброя рф ракета
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
10:29
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні: ціни в обмінниках 25 травня
10:26
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У Чорному морі РФ тримає напоготові дев'ять кораблів, - Гуменюк
10:21
СБУ
Готував підрив залізниці під Авдіївкою: СБУ затримала ворожого агента
10:16
Кирило Буданов
Уламок міни потрапив під серце. У ГУР заявили, що росіяни понад 10 разів намагалися вбити Буданова
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Знову не забути про Крим...
10:04
Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів, - Подоляк
09:54
Ігор Клименко
В МВС анонсували покарання для чоловіків, які нелегально виїхали з України під час війни
09:52
Кирило Тлявов
Суд оголосив вирок у справі вбивства Кирила Тлявова: експоліцейський Приходько отримав 4 роки ув’язнення, з нього стягнуть мільйон моральної шкоди
09:52
Бойова машина CV90
В Естонії пропонують дозволити керувати танками та бойовими машинами з водійським посвідченням категорії B
09:45
В Чорному морі з'явився величезний символ "Z"
РФ підробила дані відстеження суден, сформувавши в Чорному морі 65-кілометровий символ "Z"
09:26
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ по Україні: у 5 регіонах ППО знищила усі дрони, на Буковині уламками пошкоджено будинки та лінії електропередачі
09:25
Марка "Найзаповітніша мрія"
Укрпошта відмовиться від бандеролей і знизить вартість доставки у США
09:17
Атако дронів на Кремль
У США припускають причетність України до атаки дронів на Кремль, - NYT
09:15
ФСБ
Російська ФСБ заявила, що запобігла теракту проти об'єктів ядерної енергетики РФ, який нібито планували спецслужби України
08:54
Інфографіка
ЗСУ
Росія втратила 500 військових, 36 БПЛА та 20 артсистем за добу війни, - Генштаб ЗСУ
08:42
КНДР
Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників
08:31
Оновлено
збиті ракети
Харківщина потрапила під російські обстріли: пошкоджено будинок
08:17
Херсон
Минулої доби росіяни випустили 411 снарядів по Херсонщині, 4 поранених
08:03
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Стовідсотковий результат: ЗСУ знищили усі 36 безпілотників, які РФ запустила вночі по Україні
08:00
OPINION
Віктор Андрусів
Про символізм надання Україні F-16 для Путіна
07:55
обстріл, ППО
Окупаційна влада Севастополя заявила про нічну атаку безпілотників
07:26
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Евакуації культурних цінностей України за кордон не було, - Ткаченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV