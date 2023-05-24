Програма виходитиме у прямому ефірі по четвергах, раз на два тижні.

Гостями першого ефіру будуть член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв і ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

“Ми на порозі відновлення історичної справедливості і повернення Криму, тож саме час поговорити про нього детально: яким Крим був, яким є зараз і яким ми його хочемо бачити: безпечним, інтегрованим в Україну регіоном, з людьми, які раді тому, що живуть в Україні”, - коментує ведуча і автор проєкту Христина Яцків.

За її словами, програма запропонує тверезий погляд на Крим, на українців і кримських татар, які там живуть, на росіян, які “понаєхалі”. Шукатиме відповіді на важливі питання: як інтегрувати людей, які 9 років жили під окупацією, кого можна вважати колаборантами, а щодо кого взяти до уваги пом’якшувальні обставини, як захистити права тих, хто виїхав з Криму, які висновники зробити з минулого та яких помилок не припустити у майбутньому.

Особливістю програми буде запрошення до дискусії тих, хто безпосередньо знайомий із кримською тематикою: не абстрактна аналітика, а конкретне обговорення речей, виходячи з ексклюзивних даних, якими вони володіють.

Безпосередньо із Кримом пов’язані і долі ведучих "Разом! Beraber!". Христина Яцків, ведуча телеканалу Еспресо, починала свій професійний шлях із Криму, навчалась в Таврійському національному університеті на факультеті слов'янської філології і журналістики. Айдер Муждабаєв - український журналіст. медіаменеджер і блогер кримськотатарського походження, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR.

“Як відповідальний і проукраїнський телеканал, ми зосереджені на найактуальніших для нашої країни темах. Ми всі віримо і чекаємо на повернення Криму до України, але треба розуміти, що ми повертаємо не лише території, але й людей. Сьогодні публічної дискусії на цю тему бракує, тож ми ініціюємо її новою програмою”, - коментує головний редактор телеканалу Анастасія Равва.