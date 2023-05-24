Частка перегляду за цією аудиторією у телеканалу - 1,01%, що перевищує найближчого конкурента на 13%*.

В розрізі слотів, телеканал лідирує в половині півгодинних слотів по буднях.

"Наші показники підтверджують довіру глядача та високий професійний рівень нашої команди. Попри перепони у вигляді незаконного вимкнення каналу з цифрового ефіру (Т2), ми продовжуємо працювати 24/7 та забезпечуємо нашу аудиторію обʼєктивною та всебічною інформацією про те, що відбувається в Україні та світі", - коментує директорка телеканалу Еспресо Катерина Єрмолович.

*Дані надані компанією Nielsen за період квітень 2023, rat%, shr%, населення віком від 18 років у населених пунктах із населенням понад 50 тис.