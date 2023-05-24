Телеканал Еспресо виборов першість в інформаційному мовленні
Згідно з даними вимірювання компанії Nielsen за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), у квітні Еспресо має найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів
Частка перегляду за цією аудиторією у телеканалу - 1,01%, що перевищує найближчого конкурента на 13%*.
В розрізі слотів, телеканал лідирує в половині півгодинних слотів по буднях.
"Наші показники підтверджують довіру глядача та високий професійний рівень нашої команди. Попри перепони у вигляді незаконного вимкнення каналу з цифрового ефіру (Т2), ми продовжуємо працювати 24/7 та забезпечуємо нашу аудиторію обʼєктивною та всебічною інформацією про те, що відбувається в Україні та світі", - коментує директорка телеканалу Еспресо Катерина Єрмолович.
*Дані надані компанією Nielsen за період квітень 2023, rat%, shr%, населення віком від 18 років у населених пунктах із населенням понад 50 тис.
- Телеканал Еспресо розпочав своє мовлення у листопаді 2013 року. У жовтні 2014 телеканал почав працювати у загальнонаціональному цифровому ефірі - в мережах ефірного цифрового мовлення Т2.
- Кількість підписників на YouTube-каналі телеканалу Еспресо перевищила мільйонну позначку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе