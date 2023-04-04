Тоді журналісти телеканалу "Еспресо" виступили у студії каналу з відкритим зверненням: "В історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал "Еспресо". Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга – сьогодні, під час активної фази російсько-української війни й, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні. На спроби отримати пояснення ми не отримали жодних відповідей".

Минув рік, але за цей час ні влада загалом, ні жоден високопоставлений чиновник так і не взяли на себе відповідальність за відключення патріотичних каналів.

Спроби журналістів отримати відповідь, хто у цьому винен, наштовхувалися на глуху стіну ігнорування та перекидання відповідальності на "когось іншого". Попри відсутність винуватця відключення, очевидним є бездіяльність влади у відновленні мовлення.

Історія відключення

Деякі чиновники назвали приводом для відключення каналу рішення РНБО від 18 березня щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. У рішенні йшлося про створення інформаційного марафону "шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів". Утім того, яким чином забезпечувати таку "інформаційну політику" і чи слід для цього вимикати якісь канали, ані глава держави, ані РНБО, ані Нацрада не роз’яснили.

"Ще 21 березня, відразу після рішення РНБО, телеканал "Еспресо" надіслав офіційні листи в усі уповноважені державні органи, в тому числі до Офісу президента, РНБО, Нацради щодо того, що 50% свого ефірного часу телеканал "Еспресо" за власної ініціативи транслює марафон "Єдині новини". Також телеканал просив надати роз’яснення, в який спосіб має бути виконано указ президента і рішення РНБО, оскільки ці документи такої деталізації не містять. Ми не отримали жодної відповіді, а 4 квітня побачили, що телеканал відключили, попри те, що наша ліцензія чинна", – відзначають у пресслужбі телеканалу "Еспресо. За їхніми словами, на нові листи з проханням пояснити ситуацію телеканал також не отримав жодної відповіді.

"Відключення трансляції наших телеканалів є незаконним, оскільки не існує жодного чинного документа, який давав би законні підстави Концерну РРТ відключати нас від мовлення", – йшлося у відкритому листі колективів трьох українських інформаційних телеканалів, який вони надіслали голові представництва Європейського Союзу в Україні у квітні.

Хто натиснув на кнопку?

У травні на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики намагалися розібратися, хто ж усе-таки та за чиєю вказівкою відключив канал "Еспресо".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що до відключення телеканалів не має жодного стосунку, це не їхня функція і вони займаються лише моніторингом, а також, що на Т2 транслюється не тільки єдиний телемарафон.

Міністерство культури заявило, що також не ухвалювало рішень про відключення каналів, бо це не їхня компетенція.

Представник Держспецзв’язку заявив, що відімкнення – це нібито "перемикання каналів" і рішення приймала РНБО. Це заперечив представник РНБО, який заявив, що в рішенні РНБО немає нічого про відімкнення чи перемикання каналів.

"Рішення РНБО публічно відкрите і в ньому немає нічого про відключення каналів. Коли апарат РНБО отримав звернення від телекомпанії "Еспресо" щодо ситуації, яка склалася, ми скерували цей запит до Нацради, яка уповноважена приймати відповідні рішення…" – зазначив керівник управління інформаційного забезпечення апарату РНБО Володимир Звєрєв.

15 серпня Рада бізнес-омбудсмана повідомила, що рішень про припинення трансляції телеканалів "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" не існує.

"Ми дізнались багато речей, які мене особисто здивували. Зокрема, що ті, хто мав би робити марафон, його не роблять. Їх не залучили, а зараз позбавили змоги мовити на платформі Т2. І навпаки, марафон роблять ті, хто наче й не мав би цього робити згідно з рішенням РНБО. На мій погляд, рішення РНБО й указ президента не виконуються належним чином", – відзначив голова комітету, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв за підсумками розгляду питання.

Зачароване коло безвідповідальності не вдалося розірвати. Винного не знайдено. Втім позиція влади очевидна, адже телеканали досі не повернули в ефір.

"Медіарух" і Комісія журналістської етики закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з вимкненням інформаційних каналів з цифрового ефіру та пояснити причини таких дій концерну РРТ. Окрім того, на підтримку телеканалів до президента Зеленського звернулися понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції і навіть депутати польського сейму та сенатори Польщі.

У липні на сайті Кабінету Міністрів України була зареєстрована петиція про повернення в цифровий етер Еспресо, 5 каналу та Прямого, яка за місяць набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. 15 серпня уряд переадресував порушені у петиції питання Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, а також Міністерству культури та інформаційної політики. Представники каналу "Еспресо" висловили обурення у відповідь на таке рішення уряду: "Ми обурені відповіддю Кабінету Міністрів на петицію про повернення телеканалу "Еспресо" у цифровий ефір. У ній немає жодних пояснень, з яких причин телеканал був відключений. І найголовніше – у відповіді КМУ не йдеться про те, коли сигнал "Еспресо" буде повернений у Т2".

Тим часом пояснення представників влади у відповідь на прямі запитання чому канали було відключено і коли їх повернуть в ефір, усе більше стали нагадувати знущання зі здорового глузду. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, мовляв, канали вимкнули тому, що частково вони транслювали Порошенка.

Відверто "орвелівською" була відповідь міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка 5 жовтня: він назвав відсутність у телемарафоні каналів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" "різноманітністю в телепросторі".

Наступ на свободу слова – це руйнування європерспектив України

У той час, як Україна прагне вступити до Євросоюзу за скороченою процедурою, державний департамент США у своїй доповіді фіксує незадовільний стан справ зі свободою слова.

"ЄС приділяє велику увагу стану справ з демократією та свободою слова. Україна має показати не словами, а ділами, що твердо стоїть на демократичних засадах, і навіть війна не може бути виправданням авторитарних виявів", – йдеться в доповіді.

Подібна оцінка була і в Євросоюзу який, як пише BBC News, непублічно висловлював офіційному Києву занепокоєння через його медіаполітику в Україні.

"Ми обговорювали вже не раз, що треба перейти в більш відкритий простір. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", – зазначала посол Німеччини в Україні.

Видання The New-York Times звертало увагу на те, що "спільний марафон українських телеканалів, до якого не долучили проукраїнські опозиційні медіа, є одним з найбільш суперечливих кроків Володимира Зеленського".

Міжнародна федерація журналістів у січні 2023 року зазначає: "Ми надзвичайно стурбовані авторитарним дрейфом української влади щодо ЗМІ та журналістів. Ми повинні пам’ятати, що не може бути демократії без незалежної журналістики та вільної преси".

Українська влада робить вчинки, які характерні для авторитарних режимів. Україна не може перемогти Росію, якщо її влада працюватиме ідентичними методами поза межами законодавства. Прикметним є той факт, що сайт телеканалу "Еспресо" заблокувала генпрокуратура терористичної країни-агресора Росії.

З нагоди річниці відключення телеканалів до української влади звернулася міжнародна організація "Репортери без кордонів", яка закликала гарантувати плюралізм інформації, врегулювавши проблему якомога швидше.

"Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння", – обурюється керівник офісу РБК у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

"Ми не розуміємо відсутності політичної волі для розв’язання цієї проблеми й закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію", – йдеться у звернення "Репортерів".

Чи вистачить владі сміливості виправити свої помилки та не зашкодити євроінтеграції України? Це запитання поки що залишається відкритим.

Замість висновків

У той час, коли щодо Еспресо продовжує діяти правове свавілля, телеканал не зрадив своїх глядачів і залишається незалежним професійним патріотичним медіа, яке працює на перемогу України всіма доступними для нього методами.

Журналісти Еспресо після вторгнення перебували на територіях, окупованих російськими військами, деякі з них були в гарячих точках, і навіть під обстрілами продовжували свою професійну роботу. Їхні відео та репортажі – це доказ злочинів російської армії проти українського народу.

Лауреатом премії імені Василя Стуса та Шевченківської премії став журналіст Еспресо та публіцист Віталій Портников, а кореспондентка Еспресо Б'янка Залевська указом президента Зеленського була нагороджена орденом Княгині Ольги другого ступеня.

Інститут масової інформації відзначив сайт Espreso.tv як один із найбільш професійних та достовірних в Україні.

Еспресо про події в Україні за минулий рік цитували десятки міжнародних видань, зокрема New York Times, The Guardian, СNN, ВВС, "Аль-Джазіра" та багато інших.