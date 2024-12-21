У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Його затвердили спільною директивою з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Попередньо були проведені тривалі консультації з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.

Хто увійде до нового підрозділу?

У Генштабі повідомили, що до складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Яке основне завдання?

Зазначається, що основним завданням є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - наголосили у Генштабі.