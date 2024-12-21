У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
У Збройних Силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Він функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Його затвердили спільною директивою з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Попередньо були проведені тривалі консультації з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.
Хто увійде до нового підрозділу?
У Генштабі повідомили, що до складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.
Яке основне завдання?
Зазначається, що основним завданням є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.
"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - наголосили у Генштабі.
- На початку листопада повідомлялося, що в Україні через агресію РФ пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини.
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