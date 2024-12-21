Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені
Протягом минулої доби, 20 грудня, російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донецької області; вісьмох людей поранено
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 20 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, одну людину поранено у Костянтинівці, по три – у Покровську та Слов’янську та ще одну – у Лимані.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2905 людей, ще 6531 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 19 грудня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Також є поранені.
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