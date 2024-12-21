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Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені

Катерина Ганжа
21 грудня, 2024 субота
08:57
Війна з Росією Донецька область, стела

Протягом минулої доби, 20 грудня, російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донецької області; вісьмох людей поранено

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, одну людину поранено у Костянтинівці, по три – у Покровську та Слов’янську та ще одну – у Лимані. 

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2905 людей, ще 6531 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Протягом 19 грудня російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Також є поранені.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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