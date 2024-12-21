Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 20 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, одну людину поранено у Костянтинівці, по три – у Покровську та Слов’янську та ще одну – у Лимані.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2905 людей, ще 6531 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.