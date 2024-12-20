Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, ворог вбив двох людей у селищі Шевченко, одну – у Катеринівці, і одну у Сіверську.

"Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - додав Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2904 людини, ще 6522 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.