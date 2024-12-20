Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені
Протягом минулої доби, 19 грудня, російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Також є поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його інформацією, ворог вбив двох людей у селищі Шевченко, одну – у Катеринівці, і одну у Сіверську.
"Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - додав Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2904 людини, ще 6522 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей.
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