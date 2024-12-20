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Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені

Катерина Ганжа
20 грудня, 2024 п'ятниця
10:28
Війна з Росією Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"

Протягом минулої доби, 19 грудня, російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Також є поранені

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, ворог вбив двох людей у селищі Шевченко, одну – у Катеринівці, і одну у Сіверську. 

"Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - додав Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2904 людини, ще 6522 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
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