У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей

"Що стосується загальної евакуації, то станом на вчора, на 17 грудня, загальна кількість евакуйованого населення з області становить близько 1 млн 183 тис. осіб. З них близько 188 тисяч – це діти і понад 46 тисяч – це особи з інвалідністю. І на підконтрольній українській владі території на теперішній час залишаються близько 314 тис. осіб цивільного населення", - розповів він.