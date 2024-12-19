У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей
На Донеччині залишаються близько 314 тис. цивільних мешканців, з них понад 23 тис. дітей. Водночас із регіону евакуювалися загалом близько 1 млн 183 тис. людей
Про це повідомив начальник відділу оперативно чергової служби зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін на брифінгу, передає Укрінформ.
"Що стосується загальної евакуації, то станом на вчора, на 17 грудня, загальна кількість евакуйованого населення з області становить близько 1 млн 183 тис. осіб. З них близько 188 тисяч – це діти і понад 46 тисяч – це особи з інвалідністю. І на підконтрольній українській владі території на теперішній час залишаються близько 314 тис. осіб цивільного населення", - розповів він.
За словами в. о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлії Рижакової, на території Донеччини перебувають 23 064 дитини.
Водночас у населених пунктах зони бойових дій Донецької області живуть близько 290 дітей.
"Що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, то там залишається близько 52 тис. цивільного населення, з яких близько 290 дітей", - сказав Петлін.
17 грудня влада Донецької області ухвалила рішення про евакуацію 146 дітей із 7 населених пунктів Удачненської громади Покровського району, де тривають активні бойові дії.
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