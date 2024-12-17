На Донеччині примусово евакуюють родини з дітьми з семи населених пунктів Удачненської громади
Влада Донецької області ухвалила рішення про евакуацію 146 дітей із 7 населених пунктів Удачненської громади Покровського району, де тривають активні бойові дії
Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.
"Під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області було прийняте рішення про оголошення евакуації дітей з їхніми батьками та іншими законними представниками з семи населених пунктів Удачненської громади", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що на території Покровського району значно погіршилася безпекова ситуація, там тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, у тому числі дітей.
Дітей із батьками примусово евакуюють із селища Удачне, сіл Калинівка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка.
"Усього мають бути евакуйовані до більш безпечних регіонів України 146 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками", - поінформувала місцева влада.
- Наприкінці листопада ОВА повідомляла, що на Донеччині попри обов'язкову евакуацію залишаються близько 321 тис. людей.
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