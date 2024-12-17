На Донеччині примусово евакуюють родини з дітьми з семи населених пунктів Удачненської громади

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

"Під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області було прийняте рішення про оголошення евакуації дітей з їхніми батьками та іншими законними представниками з семи населених пунктів Удачненської громади", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що на території Покровського району значно погіршилася безпекова ситуація, там тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, у тому числі дітей.



Дітей із батьками примусово евакуюють із селища Удачне, сіл Калинівка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка.

"Усього мають бути евакуйовані до більш безпечних регіонів України 146 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками", - поінформувала місцева влада.