Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
OPINION

Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"

Олександр Красовицький
21 грудня, 2024 субота
14:01
Погляд блог Олександр Красовицький

Згадаймо, що Чорне море перестало бути морем постійного домінування чорноморського флоту Росії

Зміст

ГУР має "Магури", СБУ має "Малюки" та інші іграшки, флот має катери, передані партнерами, і вже скоро мають добудувати в Туреччині "Виговського" та "Мазепу", яким не потрібно проходити через протоки.

Видимість улітку, коли довгий світовий день, коли майже завжди штиль, така, що ворог нас бачить візуально або простими способами відеоспостереження.  

Коли починається зимовий сезон, видимість наших морських безпілотних систем ворогом — тільки очима в момент вибуху або з вертольотів і літаків. 

Нагадаю, подарунки для вертолітників "Магури" везуть з собою, маючи кулемети та невеличкі ракетні пускові. Так, у шторм теж їхня результативність не 100%. Скажіть це російському пілоту гелікоптера вночі над входом в Новоросійську бухту.  

До речі, про бухту. Знаєте, що таке "бора"? Погугліть. Це гірський шквал, який спускається на цю вибрану росіянами бухту зверху. І в тісній бухті кораблі вимушені шукати вихід на велику воду.

А там — хижі "Магури". 

Читайте також: Троща російських танкерів у Керченській протоці: що чекає на Балтику

Так, Кримський міст прикрито фантастичною кількістю ППО, ПРО, біля нього стоять катери, лежать притоплені баржі. Літають "сушки" та МІГи. 

І весь час росіяни кажуть про те, як потім буде легко відновити міст, якщо щось прилетить. Ага, особливо на мілині, де не завезеш мостоукладник. 

Ми ж знаємо, що Україна має сьогодні трохи більше ресурсів, ніж два роки тому: ATACMS, SCALP, Storm shadow, "Паляниці", "Нептуни",  "Пекло"... І дрони тепер можуть летіти великими косяками  — просто маємо знати: коли час прийде, міст буде лежати в уламках на дні, а Новоросійська бухта та база в Очамчирі стануть черговим кладовищем кораблів. 

Головне розуміти, що найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто понаїхали до Криму за десять років, колаборантів, військових пенсіонерів, що закохані в Путіна, тих, хто зовсім не хоче їхати з Криму. 

А довга берегова лінія зі сліпим ППО — ти не поставиш на кожному кроці корейського солдата. 

Бажаю нашим військовим успіху в цьому сценарії.

І так, не тільки в Москві приречені ті, хто надавав злочинні накази... Криму приготуватися.

Джерело

Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
СБУ
Війна з Росією
ВМСУ
окуповані території
Керченський міст
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
мобілізація в Україні
Автор Оксана Ліховід
20 грудня, 2024 п'ятниця
Прийняти закон про демобілізацію, не посилюючи мобілізацію - це самогубство, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудуться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:23
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:32
Фінляндія, кордон
Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
12:32
Володимир Зеленський
Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:13
транзит газу, газ
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
12:03
OPINION
Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою
11:34
Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
11:32
ДТП на Вінниччині 21 грудня
На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
11:20
Роберт Фіцо
Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич
11:14
Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні: є руйнування
10:47
Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, - ISW
10:46
На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку
10:05
OPINION
Без ідеології ми не матимемо якісного війська
09:36
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки
09:19
Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
09:10
Умєров з Остіном
Умєров обговорив з Остіном проведення "Рамштайну" на початку січня та безпекову допомогу США Україні
09:09
ППО
Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА
08:57
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені
08:55
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
08:46
Оновлено
війна з Росією
За добу на фронті відбулося 211 боєзіткнень: найбільше - на Покровському і Курському напрямках
08:37
лісові пожежі
В Австралії вирують неконтрольовані лісові пожежі: людей закликають евакуюватися
08:00
Огляд
ПТКР BGM-71 TOW
Ефективно нищить російські танки ще з часів В'єтнаму: що таке ракети TOW, які США передають Україні, і чим вони кращі за Javelin
08:00
OPINION
Росію можуть зруйнувати місцеві барони
07:40
Огляд
Сам собі консерватор, як обрати світогляд і літературна головоломка століття – 5 книг, що допоможуть не бути, як всі
07:30
втрати окупантів
Десять танків, 32 артсистеми і понад 1800 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
07:09
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Харкові та Запоріжжі є постраждалі
07:06
новини Львівщини
У РФ заявили про збиття 19 дронів: над Сочі вранці прогриміли вибухи
07:01
Анонс
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик - Ф'юрі: де та коли дивитись реванш британця проти українця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV