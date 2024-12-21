ГУР має "Магури", СБУ має "Малюки" та інші іграшки, флот має катери, передані партнерами, і вже скоро мають добудувати в Туреччині "Виговського" та "Мазепу", яким не потрібно проходити через протоки.

Видимість улітку, коли довгий світовий день, коли майже завжди штиль, така, що ворог нас бачить візуально або простими способами відеоспостереження.

Коли починається зимовий сезон, видимість наших морських безпілотних систем ворогом — тільки очима в момент вибуху або з вертольотів і літаків.

Нагадаю, подарунки для вертолітників "Магури" везуть з собою, маючи кулемети та невеличкі ракетні пускові. Так, у шторм теж їхня результативність не 100%. Скажіть це російському пілоту гелікоптера вночі над входом в Новоросійську бухту.

До речі, про бухту. Знаєте, що таке "бора"? Погугліть. Це гірський шквал, який спускається на цю вибрану росіянами бухту зверху. І в тісній бухті кораблі вимушені шукати вихід на велику воду.

А там — хижі "Магури".

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Так, Кримський міст прикрито фантастичною кількістю ППО, ПРО, біля нього стоять катери, лежать притоплені баржі. Літають "сушки" та МІГи.

І весь час росіяни кажуть про те, як потім буде легко відновити міст, якщо щось прилетить. Ага, особливо на мілині, де не завезеш мостоукладник.

Ми ж знаємо, що Україна має сьогодні трохи більше ресурсів, ніж два роки тому: ATACMS, SCALP, Storm shadow, "Паляниці", "Нептуни", "Пекло"... І дрони тепер можуть летіти великими косяками — просто маємо знати: коли час прийде, міст буде лежати в уламках на дні, а Новоросійська бухта та база в Очамчирі стануть черговим кладовищем кораблів.

Головне розуміти, що найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто понаїхали до Криму за десять років, колаборантів, військових пенсіонерів, що закохані в Путіна, тих, хто зовсім не хоче їхати з Криму.

А довга берегова лінія зі сліпим ППО — ти не поставиш на кожному кроці корейського солдата.

Бажаю нашим військовим успіху в цьому сценарії.

І так, не тільки в Москві приречені ті, хто надавав злочинні накази... Криму приготуватися.

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Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

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