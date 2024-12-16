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OPINION

Троща російських танкерів у Керченській протоці: що чекає на Балтику

Михайло Гончар
16 грудня, 2024 понедiлок
18:05
Погляд

Відразу два російських танкери з вантажем мазуту на борту зазнали катастрофи в Керченській протоці

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На борту обох суден було понад 8 тис. тон мазуту, який так чи інакше потрапив у море. Танкер "Волгонефть-212" зазнав катастрофи у день свого ... 55-річчя. "Волгонефть-239" трохи молодший - 51 рік. Себто це старі посудини, які вже повинні були б бути списані на металобрухт. 

Для довідки: "Суда типа "Волгонефть" — это большие однопалубные двухвинтовые наливные суда класса "река-море", с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части. Грузоподъёмность — 4800-5000 тонн. Назначение судна — перевозка в речных условиях нефтепродуктов I и II классов с удельным весом 0,8 кг/м³ и нефтепродуктов III и IV классов, требующих подогрева. Самая массовая серия танкеров такого класса в СССР и России".

Але ось що про танкери-потопельники кажуть у російській морській профспілці: "Судно старое, ограниченного плавания. Оно попало в условия, в которые не должно попадать. Волнение на море было больше, чем судно может выдержать. По идее, оно должно было встать на безопасную стоянку. Скорее всего, что-то не досмотрели... Понятно, что судно старое... Судно не предназначено для зимних [условий]. Эти "Волгонефти" по реке ходят, их на зиму ставят на отстой как правило. У них навигация только с весны до зимы. Волны были до 3–4 метров, но для таких судов они опасны".  

А тепер перенесемось з Чорного моря до Балтики. Там насиченість моря нафтовим та нафтопродуктовим трафіком з Росії десь удвічі вища, при тому що площа Балтики менша і наявна велика кількість островів і острівців. І старих нафтових танкерів та продуктовозів там ще більше, ніж на Чорному морі. 

Балтика - мілководна, вона більш вразлива і наслідки будуть більш масштабними у випадку катастрофи, подібної до тої, що відбулась зараз в Чорному морі.  Тому, країнам Балтійського моря не потрібно чекати катастрофи, а вжити превентивних заходів з блокування російського нафтового трафіку. 

У Росії є один аргумент — Копенгагенський трактат 1857 (!), який гарантує свободу проходження Данських проток. Але це слабкий аргумент, бо на той час не було ні нафтових танкерів, ні нафтового трафіку через Балтику. 

Час диктує зміни, а воєнний час — швидкі зміни, особливо, коли Росія перейшла на Балтиці до прихованих диверсійних дій!

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
екологія
нафта
санкції проти Росії
екологічна катастрофа
Чорне море
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