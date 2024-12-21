На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БПЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали:

Не наближайтеся для огляду інших предметів, навіть якщо вони здаються безпечними.

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