На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку
У Київській області сапери мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки російського безпілотника-приманки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"В одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БПЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали:
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- Російська армія в п'ятницю, 20 грудня, запустила по території України ударні дрони. Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю є двоє постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедами" по Харкову, є постраждалі.
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