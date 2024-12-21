Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 19:00 20 грудня до ранку наступного дня противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини, а також атакував 113 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Бердянськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжі 20 грудня є четверо постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедами" по Харкову, є постраждалі.



