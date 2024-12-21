Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА
У ніч проти суботи, 21 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками і ракетою. Оборонцям неба вдалося знищити 57 повітряних цілей РФ
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 19:00 20 грудня до ранку наступного дня противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини, а також атакував 113 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Бердянськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- Унаслідок ворожого удару по Запоріжжі 20 грудня є четверо постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедами" по Харкову, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе