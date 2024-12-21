Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Херсона постраждала дитина.

"До лікарні доставили дівчину 2009 р.н. В неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення руки. Зараз лікарі її дообстежують", - розповів голова МВА.

Пізніше Мрочко поінформував, що також 21-річна дівчина у середмісті дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення плеча і ніг через ранковий масований обстріл.