Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
У суботу, 21 грудня, російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних, серед них - дитина
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Херсона постраждала дитина.
"До лікарні доставили дівчину 2009 р.н. В неї мінно-вибухова травма та осколкове поранення руки. Зараз лікарі її дообстежують", - розповів голова МВА.
Пізніше Мрочко поінформував, що також 21-річна дівчина у середмісті дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення плеча і ніг через ранковий масований обстріл.
- Увечері 20 грудня російська окупаційна армія завдала удару по Херсонському регіональному онкоцентру, застосувавши дві керовані авіабомби. Рівень радіації в межах норми.
- Уранці суботи, 21 грудня, російські окупаційні війська атакували село Томина Балка Херсонської області. Там загинула одна людина. Пізніше росіяни здійснили артобстріл по Станіславу, внаслідок чого було поранено двох цивільних.
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