Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру у Херсоні: є руйнування
Ввечері 20 грудня російська окупаційна армія завдала удару по Херсонському регіональному онкоцентру, застосувавши дві керовані авіабомби
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Вчора ввечері російські війська здійснили чергову терористичну атаку медичного об’єкта – завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонському регіональному онкоцентру. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань", - зазначили в МОЗ.
Фото: МОЗ України
Фото: МОЗ України
Фото: МОЗ України
У відомстві додали, що пацієнти та медпрацівники перебували в укритті. Обійшлося без постраждалих.
"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", - наголосив Олександр Прокудін.
- Вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура.
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