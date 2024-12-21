Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру у Херсоні: є руйнування

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вчора ввечері російські війська здійснили чергову терористичну атаку медичного об’єкта – завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонському регіональному онкоцентру. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань", - зазначили в МОЗ.

Фото: МОЗ України

Фото: МОЗ України

Фото: МОЗ України

У відомстві додали, що пацієнти та медпрацівники перебували в укритті. Обійшлося без постраждалих.

"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", - наголосив Олександр Прокудін.